台積電美國新廠主帥 如預期由美籍主管出任
台積電（2330）美國新廠主帥人事備受關注，今日傳出台積電內部已公告，台積電亞利桑那州子公司執行長兼總經理將由企業策略辦公室資深副總經理瑞克．凱希迪出任，如半導體業界先前預期由美籍主管出任。
對於相關訊息，未能第一時間取得台積電說明，不過，半導體業界先前已有三種猜測，台積電美國新設子公司意義重大，主管預料會由美籍菁英出任，如今傳出確定人事案，符合先前傳聞。
瑞克．凱希迪也是台積公司所屬美國子公司董事，具有美國西點軍校工程學士，過往擔任台積公司北美子公司執行長、台積公司北美子公司總經理以及台積公司北美子公司客戶管理副總經理。
在進入半導體行業之前，瑞克．凱希迪曾在美國陸軍擔任軍官。他擁有美國西點軍校工程學士學位，目前是全球半導體聯盟（GSA）董事會的成員，該組織致力於推動全球半導體行業的發展。
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