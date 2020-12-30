不可見光及背光產品帶動 法人看好億光明年營運

LED廠億光（2393）今年營運相對多數LED廠穩健，該公司近日表示，不可見光產品，由於應用層面廣，再加上陸廠切入不多，將和背光產品成為明年二大帶動全年業績成長的主要動能，市場法人也看好該公司明年營運將維持成長趨勢。

億光在不可見光方面，產品包括光耦合器、紅外線發光二極體、光電晶體等元件，2021年成長動能來自電源及工控、穿載式裝置、TWS、家電搖控器等，其中部分應用如駕駛精神狀況監空、5G 光通訊、電動車充電樁等。

億光表示，在不可見光產品領域，由於中國競爭者同業佈局以量大低價產品為主，此部分受到中國競爭程度較小，公司接單情況持續樂觀，部分產品接單交貨期拉長至3至4個月，預期2021年此部分業務成長性達雙位數，產品價格降低幅度低。

另外，在背光產品部分，億光表示，今年第2季背光產品以 TV、NB 及 Monitor佔比較重，部分受惠於疫情帶動的TV換機潮，因此，第3季在背光TV部分呈現較佳的訂單需求，不論是傳統背光TV還是Mini LED，背光TV訂單動能均有回溫。

而在MiniLED電視方面，今年也已開始出貨，占背光模組比重10%，公司認為MiniLED TV需待COB良率提升量才能放大，展望2021年成長動能來自有新客戶與新應用，TV 除了出貨陸系品牌之外，將有新客戶，除此之外新產品包括 NB 及 MNT，預期成長幅度雙位元數。