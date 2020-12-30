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富士康奪中國智慧製造百強之首 製造業轉型再升級

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

近期中國數字化年會上，法國里昂商學院發表2020《中國智能製造企業百強榜暨中國智能製造業發展與趨勢》白皮書，並揭曉了《中國智能製造企業》百強排行榜，值得注意的是，鴻海集團（2317）旗下的富士康連續兩年與中國企業海爾集團並列中國智慧製造百強第一名。

在《中國智能製造企業》百強排行榜中，前十名分別是：富士康、海爾、華為、福耀玻璃、中國船舶、中國中車、中國商飛、中國寶武集團、長飛光纖、美的集團。

該榜單是《中國智能製造》白皮書研究課題組採用定量分析與定性研究等多種方法，經過學術評議、產業評價等六步科學研究確定的。課題組廣泛調研了中國製造企業和研究了相關數據庫，從15200相關企業中篩選出 100家候選智能製造企業。智能製造相關行業經理對候選名單進行投票，收到12790票，根據票數最終確定排名。排行榜在評選過程中經過學術界和產業界的雙重評價。

鴻海10月時攜手SAP台灣（思愛普台灣）共同宣布策略聯盟，今年第4季開始，將攜手整合集團全球多國廠區營運資訊，優化各項製造及管理流程，建置完成後將能有效提升集團營運效率以及收益。身為世界領先的電子製造服務商以及德國工業4.0發起者之一，鴻海與SAP的數位轉型團隊，未來也會將雙方合作成功經驗輸出全球各地，藉由鴻海的雲端網路服務，透過新商業合作模式，協助整體製造業轉型升級。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海在全球20餘國皆有生產據點，也累積了多年的工廠管理經驗與生產線大數據，一旦IT與OT連結整合，將能形成強大的預判動能，讓集團可以洞察與掌握先機，優化營運管理。

鴻海 富士康

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