漢磊科與孫公司艾柏霖合併 目的為提高營運效率

鴻海集團是國內知名電子產品代工公司，良好的企業福利、股票分紅，也是不少人求職轉職的首選，有網友接到鴻海的offer，預估將在1月開始上班，但網上流傳「千萬不要年初進鴻海」的說法讓他卻步，原因是鴻海特殊的年資與福利制度，若工作未滿一年很多福利都沒有，讓他憂心還要熬到明年底才有這福利。貼文一出不少人紛紛提建言「最好年底進」、「選日子時辰真的很重要」。

2020-12-29 18:01