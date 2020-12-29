漢磊科與孫公司艾柏霖合併 目的為提高營運效率

漢磊科與孫公司艾柏霖合併 目的為提高營運效率
磊晶及晶圓代工廠漢磊（3707）今（29）日公告，為提高營運效率，漢磊科與孫公司艾柏霖協商同意合併，強調並不影響公司，合併基準日暫訂為2021年2月20日，漢磊科將為存續公司。
漢磊科公告指出，為提高營運效率，漢磊科及艾柏霖兩家公司協商同意合併，漢磊科認為，合併後可整合現有產品及資源，有利於提升營運效率，長期而言對合併後每股淨值及每股盈餘將有正面的影響。
漢磊科說明，艾柏霖的股權價值，經獨立專家以市場法之股價淨值比法及資產基礎法進行綜合考量、分析與衡量結果，其每股股權價值合理區間約介於新台幣3.89元-6.30元之間，漢磊科擬以新台幣4元換發1股艾柏霖之股權，因該現金對價位於股權價值合理；雙方合併基準日暫訂為2021年2月20日。
據悉，漢磊科業務範圍主要聚焦於元件及積體電路代工事業，主要業務為雙載子積體電路、高功率場效電晶體、混合型積體電路、高壓CMOS、高壓BCD、TVS、SiC及GaN分離式元件等產品製造，而艾柏霖主要業務為高功率場效電晶體設計。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言