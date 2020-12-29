威盛與廈門金龍簽訂推動5G及自動駕駛產業發展戰略合作

威盛與廈門金龍日前在第16屆海峽兩岸資訊化論壇暨廈門市5G產業聯盟成立大會期間正式簽署戰略合作協定。雙方從技術、人才、產業三方面開展合作，共同推進中國5G及自動駕駛領域發展。

包括中國資訊協會、福建省工信廳、福建省科協、廈門市委、翔安區委等相關領導共同見證了此次戰略簽約儀式。

近年來，威盛深耕汽車產業鏈相關AI技術及產品，自主研發的Mobile360智慧駕駛開發平臺已在全球擁有商用車隊、工程車輛、巴士客車、自動駕駛配送車等成功專案經驗。憑藉以高性能AI處理器為核心的威盛Mobile360 M系列AI車載系統，及配套的SVS全景環視、ADAS高級輔助駕駛、DMS駕駛員監控等軟體演算法，與全球領先的汽車產業鏈企業合作，賦能轉型升級。

本次合作，雙方宣佈將從技術、產業、人才三方面共同推進中國5G及自動駕駛領域發展，合作內容包括：

一、在5G、AI、自動駕駛等技術領域優勢互補合作。憑藉雙方在自動駕駛、智慧網聯技術方面深厚的積累和商用項目落地經驗，將優勢集成與互補，共同促進雙方在各自領域的發展。

二、推進無人駕駛、高級輔助駕駛、汽車安全監控項目合作落地。先以無人小車及公交大巴車為著力點，共同研發，快速打磨出符合市場期望的優質產品。

三、就自動駕駛科普教育、職業教育達成人才培養合作。雙方充分利用技術優勢，積極交流相關技術與應用前景，合作開發適合智慧汽車教育市場使用的產品，加快廈門市、福建省乃至全國的自動駕駛、智慧駕駛、汽車智慧、智慧網聯等領域新型人才培養。

威盛人工智慧研究院執行院長劉冠承表示，中國在5G基礎建設及新能源車輛的研發製造能力都走在全球領先的位置，金龍客車是國際化的智慧交通系統解決方案提供商，率先推出了多款商用級自動駕駛巴士及無人配送車，具備前瞻的技術佈局和硬核的專案落地能力。此次合作，威盛利用在全球自主研發的豐富專利知識圖譜，將與金龍共同推進5G、AI、自動駕駛領域人才、技術、落地項目的發展。