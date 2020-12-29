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觸控族群新兵報到 富動科明日登興櫃

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

國內觸控族群添新兵，特殊尺寸觸控顯示器廠商富動科技預計30日正式登錄興櫃，主辦券商為台中銀證券，未來將持續往上市櫃掛牌之路前進。

富動科技成立於2009年，公司專注於數位教育與防疫、博奕、健身與視訊會議等商用利基市場，預計將於2020年12月30日登錄興櫃，實收資本額為1.26億元，其主辦券商為台中銀證券，未來將持續往掛牌之路前進。

據悉，富動科技自創立以來，長期深耕大尺寸觸控顯示器，包括紅外線觸控式、教育用觸控顯示器、工業電腦觸控、醫療及防疫機等，主打互動式應用領域如數位教育、商用會議、健身娛樂，以及各式戶外看板、廣告機、電視牆。

富動科技生產基地位於桃園蘆竹，總計三條自動化生產線；今年前11月合併營收1.6億元，營運獲利表現則因疫情影響，上半年稅後純益448萬元，每股稅後純益0.69元，目前營收比重為產品應用顯示器佔85%、代工加工費佔14%、料件與其他1%，內銷訂單則超過73%。

由於過去幾年因紅色供應鏈崛起，面板、顯示器產業面臨血海競爭，富動於今年10月以現金增資方式，引進策略性投資人銘旺科技（2429）進行上下游垂直整合，該公司持有富動近3成股權，用以搶先市場先機、降低採購成本，並強化集團成長動能。

富動科技指出，近年來台灣大力推動數位智慧發展計畫，其中包括教育資源的提升，從幼兒教育到大學研究所應用，各式校園電子化互動式教具及多樣化教育軟體將取代傳統手寫黑白板，並提供即時性投票與答題互動，該計畫將持續至2023年，其市場產值高達上千億元，未來發展可期。

觸控 顯示器

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