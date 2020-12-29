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不該年初進鴻海？他收offer遭過來人勸：福利慢一年超衰！

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友接到鴻海的offer，預估將在1月開始上班，但網上流傳「千萬不要年初進鴻海」的說法讓他卻步。 聯合報系資料照片
有網友接到鴻海的offer，預估將在1月開始上班，但網上流傳「千萬不要年初進鴻海」的說法讓他卻步。 聯合報系資料照片

鴻海集團是國內知名電子產品代工公司，良好的企業福利、股票分紅，也是不少人求職轉職的首選，有網友接到鴻海的offer，預估將在1月開始上班，但網上流傳「千萬不要年初進鴻海」的說法讓他卻步，原因是鴻海特殊的年資與福利制度，若工作未滿一年很多福利都沒有，讓他憂心還要熬到明年底才有這福利。貼文一出不少人紛紛提建言「最好年底進」、「選日子時辰真的很重要」。

一名網友在批踢踢表示，友人近期拿到鴻海的錄取通知，將在明年的1月入職，但考量鴻海的年資與福利有直接關係，基本上若工作未滿一年，僅能有每個月月薪、年底的年終、福委會補助、生育補助及結婚禮金。其餘包括過年前的績效獎金、股票分紅抽獎、年終尾牙抽獎等獎金制度幾乎都與新進人無關，讓他擔心「年初進鴻海是不是真的會少很多福利」，引發不少迴響。

多數人指出1月1日前進去的話獎金可以「早一年拿」，若是1月1日後進的話等於是要再多等一年，福利差很多，也有疑似員工現身說法表示：「當年1月12日到職，會計1月6日關帳，福利都會慢同期一個會計年度，超衰！」不過也有人認為如果離家近的話就OK，其餘福利也不少，不解有什麼特別福利要在意何時入職。

另有不少人酸「就不要進鴻海阿」，認為如果有疑慮應該在面試時就提出，甚至直言「你如果有其他選擇還會來問？」，但也有人認為網路上流傳的說法「看看就好」，畢竟公司的制度可能已有不同做法。

求職 鴻海 員工分紅 薪資

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