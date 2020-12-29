系微宣布 韌體方案搭載Intel Evo筆電量產出貨

BIOS大廠系微（6231）今（29）日宣布，宏碁、HP和聯想等客戶已在依據Intel Evo平台設計的全新輕薄筆記型電腦中，選用系微旗下InsydeH2O UEFI BIOS韌體解決方案，並已經量產出貨，將成為系微新一波的營運動能。

系微表示，旗下韌體解決方案能夠協助客戶克服多項產品功能及設計挑戰，通過今年更為嚴苛的「Project Athena」設計規格，成功將Intel Evo品牌筆電推向市場。目前採用InsydeH2O解決方案的Intel Evo品牌產品，包括Porsche Design Acer Book RS、Acer Swift 5、HP Envy 13，以及Lenovo Yoga Slim 9i、7i Pro與7i Carbon等筆電機種。

Intel Evo是Intel專為筆記型電腦設計的全新平台品牌，內建搭載Intel Iris Xe繪圖核心的第11代Intel Core處理器，並符合「Project Athena」創新計劃定義的第二版規格及關鍵體驗指標。

以Intel Evo規格設計的超輕薄筆電搭載Intel最新的Tiger Lake處理器，核心頻率可達4.8GHz，配備支援8K HDR顯示的Intel Iris Xe繪圖晶片，提供人工智慧運算加速技術與PCIe Gen 4介面，以及具有快速充電的長效電池續航力，能透過Thunderbolt 4和Wi-Fi 6（Gig+）技術提供優質的連線能力。