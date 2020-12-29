Pchome公布尾牙最愛獎品榜 iPhone 12搶得第一

年末尾旺季，配合政府12月1日啟動的「秋冬防疫專案」，今年許多企業取消大型尾牙活動，抽獎項目則透過線上方式進行，近期福委緊鑼密鼓採購尾牙贈品，因此帶動PChome 24h購物站上從12月14日到27日尾牙商品銷量較去年同期成長22%，品項集中在3C、電玩、家電系列商品，以高實用、高人氣為選購考量，且以10,000-20,000元價格帶的單品最受福委青睞。

PChome 24h購物進一步公布「最愛尾牙抽獎商品排行榜TOP10」，綜觀榜單，Apple商品為每年尾牙抽獎人氣獎項，11月剛上市的「Apple iPhone 12 Pro Max」搭載6.7吋超 Retina XDR 顯示器，且支援5G網速及最新A14仿生晶片，登熱銷冠軍，智慧穿戴裝置「Apple Watch Series 3」於上一波採購潮已搶購一空，今年新推出的「Apple Watch SE」限時降價，亦成為各大公司福委採購抽獎禮品之考量，名列熱銷排行榜第6名。

針對企業尾牙抽獎活動，PChome 24h購物推出「尾牙採購大禮包」，品項包含「Switch主機50入組」、「健身環大冒險+專用收納包50入組」及「日本平川冷熱雙溫機20入組（加贈Switch主機2組）」等多樣專案組合及優惠價格，受中大型企業福委喜愛。

不少企業因應防疫措施，聚餐改為發放餐券方式，讓員工自行到喜歡的餐廳用餐，取代傳統的尾牙盛宴，因此帶動站上電子票券銷量較去年同期大幅成長13倍，以國內旅遊、餐廳美食等票券最受歡迎。