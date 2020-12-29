台積電一奈米廠落腳高雄？陳其邁：尊重大廠產業規畫
傳台積電的一奈米廠可能落腳高雄，不過台積電未證實，僅強調是「不排除去高雄投資」。市長陳其邁說，大廠有其產業規畫，市府尊重，並把投資環境做好，永遠歡迎台積電等國際大廠來高雄投資。
對於台積電是否設廠高雄，陳其邁今受訪說，國際的大廠都會有一些產業規畫，會考慮到很多問題，對高雄市來講，就是把投資環境做好，歡迎大廠來高雄投資。
陳其邁說，市府跟所有的企業、廠商都積極招商引資，介紹高雄的投資環境，但是因為大廠投資會牽涉到很多不同因素，像人才等因素及設廠期程等，對於相關的政策或環境，也會有考量，市府尊重，但市府永遠歡迎台積電等國際大廠來高雄投資。
陳其邁說不，台南、高雄半導體產業聚落逐漸成形，也有其他的半導體廠商要加碼投資高雄。
對於嘉義市指萊豬零檢出自治條例若遭中央駁回，將提釋憲，陳其邁說，尊重，就按照中央的法規及相關規定，也尊重地方制度法的施行。
對於跨年的群聚活動因應措施，陳其邁說，明天上午市府疫情指揮中心會開防疫會議，會後舉行記者會，正式把整個防疫的措施跟人流管理做完整說明。
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