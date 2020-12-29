威盛與廈門金龍簽戰略合作協定 推進5G及自駕發展
威盛（2388）於今（29）日宣布，與大陸廈門金龍，簽署戰略合作協定。威盛是與廈門金龍在第16屆海峽兩岸資訊化論壇暨廈門市5G產業聯盟成立大會期間，簽署戰略合作協定，希望從技術、人才、產業等三方面開展合作，共同推進5G及自動駕駛領域發展。
廈門市於2019年5月正式開啟5G預商用，計畫2020年底前建置5G基站5,000個，2021年底實現5G信號全域覆蓋。廈門金龍聯合汽車工業創立於1988年，隸屬廈門金龍汽車集團，專注大、中、輕型客車整車的研發、生產、銷售和服務。
威盛則持續耕耘嵌入式平台及解決方案，近年來該公司深耕汽車產業鏈相關AI技術及產品，自主研發的Mobile360智慧駕駛開發平台已在全球擁有商用車隊、工程車輛、巴士客車、自動駕駛配送車等專案經驗。
威盛與廈門金龍合作，強調將從技術、產業、人才三方面共同合作，包括在5G、AI、自動駕駛等技術領域互補，推進無人駕駛、高級輔助駕駛、汽車安全監控項目合作，先以無人小車及公共汽車大巴士為著力點，進行共同研發，以求創造符合市場期望的產品。另外，將會就自動駕駛科普教育、職業教育達成人才培養合作，開發適合智慧汽車教育市場使用的產品。
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