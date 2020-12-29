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研調：82%台灣企業重視雲端資安 比例冠全球

中央社 / 台北29日電

資安業者趨勢科技今天公布研究調查指出，51%全球受訪企業認為雲端移轉加速讓他們更注重資安實務，台灣受訪企業有相同看法的比例高達82%、排名全球第1，顯見台灣企業十分重視雲端安全性。

趨勢科技委託Sapio Research，在全球28個國家訪問不同產業的2565名企業IT（資訊科技）決策者。調查結果指出，疫情讓全球88%的企業機構加速數位轉型，台灣企業高達94%認為疫情加快數位轉型進程，然而加速邁向雲端的結果卻可能使企業面臨資料安全挑戰。

調查結果顯示，97%全球受訪企業認為他們的雲端服務供應商已提供足夠的資料防護，但全球僅55%受訪企業採用第三方工具來保護雲端環境，意味著可能還有很多資安環節沒有被涵蓋到，同時也印證許多企業IT經理人並不了解責任共同分擔的意義。

調查結果也指出，在日常營運當中，雲端工作負載安全最令人頭痛的3大問題分別是制定一致的政策、系統修補、保障流量安全。

趨勢科技雲端研究副總裁努尼克霍文（MarkNunnikhoven）說，世界各地絕大多數的企業機構都在擁抱數位轉型並邁向雲端，但這項調查也指出人們對雲端資安的一些錯誤認知。導入雲端並非一次就能到位，而是需要持續不斷管理以及適當的組態設定，時時為企業做出最佳資安抉擇。

努尼克霍文強調，導入雲端一次就能到位的錯誤認知可能為企業帶來嚴重的資安後果。雖然雲端基礎架構本身是安全的，但客戶有責任保護好自己放到雲端的資料，這就是雲端資安責任共同分擔的劃分基礎。

雲端服務 資安 趨勢科技

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