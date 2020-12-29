信邦切入荷電動自行車供應鏈 年出貨近5萬台

電子零組件廠商信邦電子（3023）今（29）日召開一年一度的法人說明會，由董事長王紹新主持，對外說明公司營運狀況並展示最新產品，現場擠爆相當多法人，信邦也在現場展示一系列產品，包含出到荷蘭的電力輔助自行車新品。

今年度在新冠肺炎疫情及中美貿易戰持續紛擾的雙重影響下，造成全球經濟受到極大衝擊，但是王紹新表示，多年來持續在不同產業耕耘， MAGIC 5大產業仍然逆勢成長，累計前11月之銷售相較於去年同期，醫療保健產業成長19.53%、汽車與航太產業成長12.86%、綠色能源產業成長30.87%、工業應用產業成長9.70%、通訊相關產業成長14.58%。

信邦自結累計前十一個月營收達198.83億元，較去年同期成長17.96%，並已超越去年整年度的銷售金額；獲利方面，前三季每股稅後盈餘為7.11元，營收及獲利均為公司成立以來之歷史高點。

王紹新指出，在今年疫情最嚴峻的時刻，信邦集團的同仁們仍堅守崗位，積極主動組織復工復產，以最短之時間達成復工條件，配合客戶緊急生產需求；同時兼具高效率之服務及高品質之產品，亦獲得許多客戶之最佳供應商獎項，成為客戶最有力的後盾。據內部數據統計，既有客戶中約有35%是來自原有客戶的推薦，充分顯示客戶對信邦的高度滿意及信任。

信邦也切入新領域，如智慧監護儀器所設計的連接線組，另在自動化生產及物流領域，也開發倉儲機器人、智慧背心、無人商店及無人送貨飛機等相關產品之連接線組；因應未來自動駕駛的需求，信邦設計LiDAR模組所需的連接線組；在智慧城市中布局下水道智慧電力系統監測所需的連接線組。

在綠色產業方面，該公司推出自行設計VCU方案，應用於電力輔助自行車，今年出貨量約4.8-5萬台，出貨至荷蘭客戶。王紹新指出，此產品是今年公司最大的突破。

信邦也設計出應用於風力發電機組之感測器及超聲波驅鳥器等，此外，信邦表示，公司近年來勇於挑戰新創產業，不侷限於原有的MAGIC產業，將多年累積的開發實力，運用在更多創新技術領域，也挑戰更高的品質標準，展現信邦堅實的能力。