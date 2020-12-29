快訊

囚禁高雄14歲少女還涉下藥拍照 羅育祥遭起訴求重判11年

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

信邦切入荷電動自行車供應鏈 年出貨近5萬台

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

電子零組件廠商信邦電子（3023）今（29）日召開一年一度的法人說明會，由董事長王紹新主持，對外說明公司營運狀況並展示最新產品，現場擠爆相當多法人，信邦也在現場展示一系列產品，包含出到荷蘭的電力輔助自行車新品。

今年度在新冠肺炎疫情及中美貿易戰持續紛擾的雙重影響下，造成全球經濟受到極大衝擊，但是王紹新表示，多年來持續在不同產業耕耘， MAGIC 5大產業仍然逆勢成長，累計前11月之銷售相較於去年同期，醫療保健產業成長19.53%、汽車與航太產業成長12.86%、綠色能源產業成長30.87%、工業應用產業成長9.70%、通訊相關產業成長14.58%。

信邦自結累計前十一個月營收達198.83億元，較去年同期成長17.96%，並已超越去年整年度的銷售金額；獲利方面，前三季每股稅後盈餘為7.11元，營收及獲利均為公司成立以來之歷史高點。

王紹新指出，在今年疫情最嚴峻的時刻，信邦集團的同仁們仍堅守崗位，積極主動組織復工復產，以最短之時間達成復工條件，配合客戶緊急生產需求；同時兼具高效率之服務及高品質之產品，亦獲得許多客戶之最佳供應商獎項，成為客戶最有力的後盾。據內部數據統計，既有客戶中約有35%是來自原有客戶的推薦，充分顯示客戶對信邦的高度滿意及信任。

信邦也切入新領域，如智慧監護儀器所設計的連接線組，另在自動化生產及物流領域，也開發倉儲機器人、智慧背心、無人商店及無人送貨飛機等相關產品之連接線組；因應未來自動駕駛的需求，信邦設計LiDAR模組所需的連接線組；在智慧城市中布局下水道智慧電力系統監測所需的連接線組。

在綠色產業方面，該公司推出自行設計VCU方案，應用於電力輔助自行車，今年出貨量約4.8-5萬台，出貨至荷蘭客戶。王紹新指出，此產品是今年公司最大的突破。

信邦也設計出應用於風力發電機組之感測器及超聲波驅鳥器等，此外，信邦表示，公司近年來勇於挑戰新創產業，不侷限於原有的MAGIC產業，將多年累積的開發實力，運用在更多創新技術領域，也挑戰更高的品質標準，展現信邦堅實的能力。

信邦

延伸閱讀

水岸自行車步道案亮點 明德水庫盼觀光第二春

屁股好痛！自行車鐵條插入臀部 消防員鋸斷移除送醫

免車牌重機？ 路見「爆改款電動機車」 網批：越來越離譜

高雄市共享汽車上線 即起投入100輛車供租借

相關新聞

台積電一奈米廠落腳高雄？陳其邁：尊重大廠產業規畫

傳台積電的一奈米廠可能落腳高雄，不過台積電未證實，僅強調是「不排除去高雄投資」。市長陳其邁說，大廠有其產業規畫，市府尊重...

高效運算市場成長迅速 2022年先進製程將再度一片難求

TrendForce旗下半導體研究處表示，展望明年下半年至2022年，因應高效能運算（HPC）客戶在2022年強勁的訂單...

菲律賓規模6.3強震 市場關注被動元件供給情況

根據外電報導，菲律賓民都洛島25日發生規模6.3地震，由於全球前三大日韓被動元件大廠均在當地設有工廠，此次強震是否會讓原...

聯電挺本土棋賽 培養台版《后翼棄兵》新星

聯電（2303）今年贊助兩大職業棋賽，除了首度挹注台灣棋院，也贊助海峰棋院圍棋快棋賽，以實際行動支持本土圍棋賽事，培養台...

全球晶圓代工產能成稀缺資源 估明年產值再創新高

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，今(2020)年上半年全球半導體產業受惠於疫情導致的恐慌性備料，及遠距辦公...

電商成疫情下贏家 VR、共享科技憂慘澹

在疫情下，科技業並沒有全面獲勝！《半島》分析報導指出，雖然疫情讓電商、視訊科技因為避免群眾接觸與戶外活動而獲得長足發展，但虛擬實境（VR）、共享運輸等行業卻因為疫情限制行動的影響，讓許多產業都受創慘重。而抖音則因為美國大選的緣故，也意外成了最冤枉的輸家。

晶圓代工產能成稀缺資源 明年產值估成長近6％再創新高

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年上半年全球半導體產業受惠於疫情導致的恐慌性備料，以及遠距辦公與教...

亞太電斥逾25億元 採購愛立信5G設備

全球5G今年全面啟動，除了市場關注的5G手機市場之外，各大電信商也積極進行5G基地台建置，亞太電信（3682）公告，該公...

曜越推高風壓風扇 搶攻寒假宅經濟商機

高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）近期推出新品–鋼影TOUGHFAN 12 Turbo高風壓風扇(單顆包)...

台廠今年伺服器相關營收年增11% 鴻海集團居冠

根據DIGITIMES Research分析師龔明德調查，今年台廠包含伺服器主機板、整機系統、機房網路與儲存等軟硬體設備...

專訪徐秀蘭／鐵人行程 歐美出差不用訂旅館 手機不追求最新款

中美晶與環球晶董事長徐秀蘭，被視為是矽晶圓女王，她對於工作全力以赴，最常被外界拍到的畫面，總是穿著公司制服。她笑說，自己...

公司債年度發行量創新高 台積電發債1200億居冠

疫情衝擊為全球經濟帶來不確定性，企業及金融機構趁市場低利環境發行債券籌措中長期資金，統計公司債及金融債109年度發行規模...

熱門新聞

鋼市熱到發燙 全球大缺貨

淡水豪宅屋主賠3000萬出場 大成老董便宜接手

Switch面臨減產 牽動台鏈

台積市值飆 躍居全球12強

傳郭董長子砸22億元買好萊塢豪宅？ 郭辦：沒有相關回應

成年門檻下修 遺產稅扣除額少100萬 所得稅列扶養少2歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。