台灣GDP趴趴走？台南深夜街頭嚇見「白貨櫃」 網嚇傻：快閃

注意！日前一名網友貼出5段在台南善化拍攝的影片，只見影片拍攝時段為深夜時分，路上人車相當稀少，但卻拍到4台貨櫃車停在路旁，意外掀起網友熱議，原來這些都是一台要價上億的「台灣GDP」，不禁讓原PO連忙警告，「記得看到閃遠點」。

原PO在臉書社團「台南爆料公社」貼出5段影片，他表示，當時在台南善化發現多台貨櫃車開往南科方向，而「一台車竟然就要400萬美金（約台幣1億1255萬元）起跳，看到都要閃遠遠的，比超跑還貴」。

根據原PO上傳的影片可見，白色貨櫃車上方標示「ASML」深藍色字母標誌，總共4台貨櫃車組成車隊開往南科方向。據悉，ASML即是專為半導體製造商提供微影設備及相關服務的設備大廠，近年來由於台積電加速投資南科廠區，因此時常購置高價精密儀器，近來也經常在半夜被台南民眾捕捉「白色貨櫃車」的身影。

許多網友看到如此壯觀的畫面後，紛紛留言，「看到這個能閃多遠就閃多遠！」、「撞撞看就知道有沒有400萬美元了」、「台灣的GDP...」、「假如撞到就是台灣股市的罪人！」