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評／為何美中大打科技戰，台灣成全球最重要的地方？

法人看好A股明年第1季樂觀 布局首選七族群

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
A股今年來總市值增加約新台幣79兆元。 美聯社
A股今年來總市值增加約新台幣79兆元。 美聯社

新冠肺炎肆虐全球，但中國抗疫有成，率先穩住疫情，PMI領先全球主要國家站上榮枯線，在內外需求同步拉抬下，第3季GDP年增率明顯回升，第4季穩健復甦。展望明年，統一投信表示，由於內需復甦與外在需求持續增強，A股企業獲利可望持續成長，搭配資金動能提升，在基本面及資金面俱強下，看好明年第1季A股行情樂觀，後市可期。

統一強漢基金經理人林鴻益表示，現階段全球主要央行維持極低利率，由於美元走弱趨勢不變，對於新興市場有利，尤以中國市場對國際投資者最具吸引力，在資金大熱潮時代，股市走勢不能再用過去經驗判斷，不需預設上漲空間。

投資題材上，以景氣復甦受惠股、長期趨勢成長股、十四五規劃為三大投資主軸，包括內需消費、地產相關、工程機械、電動車、新能源、半導體及5G與物聯網相關的商機，都有表現空間，由於行業內公司差異加大，選股更重於選市。

檢視中國A股基本面，第3季GDP年增率4.9%，其中，對經濟成長貢獻日漸提升的消費支出從第2季的-2.4%回復至1.7%，顯示消費已重拾成長動能。11月規模以上工業增加值年成長7%，連續8個月正成長且逐月提升增速，主要由出口和房地產拉動需求，其中以紡織、黑色金屬礦產、非金屬礦物及新能源汽車增速較快。出口也受惠海外防疫產品需求上升及訂單回流等因素，明顯成長。

展望明年，由於目前美、中及主要市場的企業庫存普遍處於偏低水準，隨著全球景氣復甦，中國的內外需將繼續接力帶動經濟成長，A股獲利可望加速修復，並且再創一波成長高峰。而從貨幣供給數據顯示，企業信心與投資意願也逐步增強，意味股市仍有上升動能。

第1季投資方向，看好包括內需消費類股如白酒及航空，受惠於疫情減緩、景氣復甦；房地產業因營收及獲利回升而可望有表現，也將帶動家電業需求；自2016年來即保持高度景氣的工程機械；年中後銷量攀升且預期明年加速的電動車；發電成本下降提升競爭優勢、有減碳政策支持的太陽能；政府積極扶植、進行國產替代的類比晶片；及出貨量具高成長潛力的智能穿戴裝置等。

A股

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