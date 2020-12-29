快訊

評／為何美中大打科技戰，台灣成全球最重要的地方？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高效運算市場成長迅速 2022年先進製程將再度一片難求

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

TrendForce旗下半導體研究處表示，展望明年下半年至2022年，因應高效能運算（HPC）客戶在2022年強勁的訂單需求，台積電（2330）及三星都已有積極的5nm產能擴張計畫，但在迅速成長的高效能運算市場，及原IDM廠英特爾（Intel）加速委外生產的強勁需求帶動下，2022年先進製程產能將再度進入一片難求的局面。

TrendForce指出，從接單狀況來看，10nm等級以下先進製程目前除台積電5nm製程因華為旗下海思遭限制投片，主要的客戶蘋果難以完全彌補海思的空缺，導致產能利用率維持在約9成外，台積電7nm製程及三星7／5nm製程則分別主要受惠於超微、聯發科（2454）及輝達、高通的強勁需求，產能都近乎滿載，並將持續至明年第2季。

展望明年下半年至2022年，台積電及三星都將積極擴張5nm產能，雖然多數客戶投片放量時間普遍落在明年底至2022年，恐怕導致兩家公司5nm製程產能利用率在明年下半年面臨些許空缺。但進入2022年，TrendForce認為，先進製程產能將再度進入一片難求的局面。

此外，觀察12吋廠90~14nm等相對成熟製程，由各項終端產品帶動CIS、TDDI、RF射頻、TV晶片、WiFi、藍芽、TWS等零組件備貨動能，加上WiFi 6、AI Memory異質整合等新興應用挹注，及部分由8吋廠轉進至12吋廠製造的PMIC（電源管理晶片）及DDIC 驅動下，產能供不應求的情況亦不遑多讓。

8吋方面，目前晶圓廠多半僅能利用現有工廠空間提升生產效率，或是改善瓶頸機台、租賃二手設備等方式進行有限度的擴產，5G時代的來臨，PMIC尤其在智慧型手機與基地台的需求都呈倍數增長，導致8吋產能供不應求，雖然部分產品如PMIC或DDIC已有逐步轉往12吋廠生產的跡象，但短期內依然難以紓解8吋供給緊缺的狀況。

影響全球晶圓代工產能變化的另一大變因為中芯遭禁的狀況，TrendForce指出，自9月10日中芯首次傳出可能被列入實體清單後，其主要美系客戶高通、博通陸續規劃轉單，甚至包括中國廠商兆易創新也已調整將主要生產交由華虹集團。

12月18日正式被美國商務部列入實體清單後，規定美系供應商都需申請許可才能對其出貨，其中，10nm（含）以下先進製程設備都全面拒絕核發許可（presumption of denial）。目前中國自產設備僅可提供最先進達90nm產線，短期內欲達成半導體產線全自主化的可能性極低，中芯目前尚無10nm以下產品進入量產，往後製程研發及擴產都會面臨更多阻礙。

此外，目前最大隱憂在於設備耗材及化學原物料，雖然中芯正積極導入中國自產設備及化學原物料，但導入情況仍未明朗。

整體而言，TrendForce認為，當時序進入明年下半年，即使疫情緩解使電視、筆電等宅經濟需求產品發生零組件庫存修正的可能性依然存在，但在通訊世代交替下，5G、WiFi 6等基礎建設布局將持續發酵，加上5G終端應用如智慧型手機滲透率提升等因素，都將持續推動晶圓代工廠產能利用率普遍落在90%上下，不至於出現稼動率大幅滑落的情況。

此外，半年內中芯仍可仰賴現有原物料庫存維持正常營運，若禁令持續未解，原先在中芯生產的半導體零組件勢必得尋求其他晶圓廠的協助，恐將導致全球晶圓代工市況比現階段更加緊缺，引發更嚴峻的產能排擠效應。

晶圓代工廠 台積電

延伸閱讀

晶圓代工產能成稀缺資源 明年產值估成長近6％再創新高

台積、聯電 鎖定長天期

聯發科、立積 法人喊買

台積電：不排除赴高雄投資 但不是馬上去

相關新聞

菲律賓規模6.3強震 市場關注被動元件供給情況

根據外電報導，菲律賓民都洛島25日發生規模6.3地震，由於全球前三大日韓被動元件大廠均在當地設有工廠，此次強震是否會讓原...

台積電最大美對手 竟在「沙漠」設晶圓廠！他們如何搞定自家用水怪獸？

台積電（2330）於5月宣布，準備在美國亞利桑納州設立5奈米製程的晶圓廠，消息一出震撼業界。

高效運算市場成長迅速 2022年先進製程將再度一片難求

TrendForce旗下半導體研究處表示，展望明年下半年至2022年，因應高效能運算（HPC）客戶在2022年強勁的訂單...

聯電挺本土棋賽 培養台版《后翼棄兵》新星

聯電（2303）今年贊助兩大職業棋賽，除了首度挹注台灣棋院，也贊助海峰棋院圍棋快棋賽，以實際行動支持本土圍棋賽事，培養台...

全球晶圓代工產能成稀缺資源 估明年產值再創新高

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，今(2020)年上半年全球半導體產業受惠於疫情導致的恐慌性備料，及遠距辦公...

電商成疫情下贏家 VR、共享科技憂慘澹

在疫情下，科技業並沒有全面獲勝！《半島》分析報導指出，雖然疫情讓電商、視訊科技因為避免群眾接觸與戶外活動而獲得長足發展，但虛擬實境（VR）、共享運輸等行業卻因為疫情限制行動的影響，讓許多產業都受創慘重。而抖音則因為美國大選的緣故，也意外成了最冤枉的輸家。

晶圓代工產能成稀缺資源 明年產值估成長近6％再創新高

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年上半年全球半導體產業受惠於疫情導致的恐慌性備料，以及遠距辦公與教...

亞太電斥逾25億元 採購愛立信5G設備

全球5G今年全面啟動，除了市場關注的5G手機市場之外，各大電信商也積極進行5G基地台建置，亞太電信（3682）公告，該公...

曜越推高風壓風扇 搶攻寒假宅經濟商機

高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）近期推出新品–鋼影TOUGHFAN 12 Turbo高風壓風扇(單顆包)...

台廠今年伺服器相關營收年增11% 鴻海集團居冠

根據DIGITIMES Research分析師龔明德調查，今年台廠包含伺服器主機板、整機系統、機房網路與儲存等軟硬體設備...

專訪徐秀蘭／鐵人行程 歐美出差不用訂旅館 手機不追求最新款

中美晶與環球晶董事長徐秀蘭，被視為是矽晶圓女王，她對於工作全力以赴，最常被外界拍到的畫面，總是穿著公司制服。她笑說，自己...

公司債年度發行量創新高 台積電發債1200億居冠

疫情衝擊為全球經濟帶來不確定性，企業及金融機構趁市場低利環境發行債券籌措中長期資金，統計公司債及金融債109年度發行規模...

熱門新聞

長榮集團12月底年終揭曉 獎金金額落差大

鋼市熱到發燙 全球大缺貨

Switch面臨減產 牽動台鏈

淡水豪宅屋主賠3000萬出場 大成老董便宜接手

台積市值飆 躍居全球12強

大同延攬各界大咖組黃金陣容 法人董事代表林清祥接任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。