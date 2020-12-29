菲律賓規模6.3強震 市場關注被動元件供給情況

根據外電報導，菲律賓民都洛島25日發生規模6.3地震，由於全球前三大日韓被動元件大廠均在當地設有工廠，此次強震是否會讓原本供給就已吃緊的被動元件供應更為緊張，尤其是MLCC（積層陶瓷電容）市場高度關注，不過，目前國內二大被動元件廠國巨（2327）及華新科（2492）均表示，對地震一事並不知悉，目前產業也沒有異常情況。

中國媒體國際電子商情報導此次的菲律賓地震的新聞，該媒體並分析表示，由於此次地震所在地地位置特殊，且距離呂宋島不遠，預計再當地設廠的工廠產能將受到一定程度影響，而目前全球前三的 MLCC 大廠村田（Murata）、太陽誘電（Taiyo Yuden）和三星電機（SEMCO）在菲律賓都有設廠。

對此，國內被動元件大廠國巨僅表示，目前對菲律賓地震的情況並不知悉，且目前產業方面也沒有異常價格波動或具體影響供給的消息傳出。

華新科也表示，並未聽聞菲律賓地震的情況，該公司也表示，若地震已經過數日，目前在被動元件業界也並沒有傳出，有立即停工、影響供給的消息，大致推測應該只是產能調配就能應付的情況，應不致衝擊市場整體的供給及價格走勢。