全球晶圓代工產能成稀缺資源 估明年產值再創新高

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，今(2020)年上半年全球半導體產業受惠於疫情導致的恐慌性備料，及遠距辦公與教學的新生活常態，下半年則因華為禁令的提前拉貨，與5G智慧型手機滲透率提升及相關基礎建設需求強勁，預估今年全球晶圓代工產值將達846億美元，年增23.7%，成長幅度突破近十年高峰。

展望明年，TrendForce針對需求端做出三項假設，首先，疫苗效果及副作用仍有不確定性，疫情帶來的聯網及宅經濟需求將維持一定力道；再者，中美貿易摩擦未見轉機；最後，全球經濟歷經今年的停滯後，預期明年將有所回溫。

TrendForce指出，目前預估各項終端產品包含智慧型手機、伺服器、筆電、電視、汽車等都將在明年有2~9%不等的正成長，除這些終端產品帶動的零組件需求，通訊世代交替，5G基站、WiFi6布局也會持續發酵，帶動相關零組件拉貨力道持續。

TrendForce預估，2021年晶圓代工產值可望再創新高，年成長近6%。