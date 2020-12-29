電商成疫情下贏家 VR、共享科技憂慘澹

在疫情下，科技業並沒有全面獲勝！《半島》分析報導指出，雖然疫情讓電商、視訊科技因為避免群眾接觸與戶外活動而獲得長足發展，但虛擬實境（VR）、共享運輸等行業卻因為疫情限制行動的影響，讓許多產業都受創慘重。而抖音則因為美國大選的緣故，也意外成了最冤枉的輸家。

視訊與電商得利

根據《半島電視台》報導，在疫情下，視訊軟體如Zoom、Microsoft Team等因為可以遠距進行開會、工作，使用量比起過往有很大的提升。同樣的，因為疫情讓全世界多數人無法出門，因此可以宅配到家的電商也因此大幅成長。亞馬遜4月到7月的營收創下歷史新高，甚至還讓他們多花40億美元增雇人手處理物流。

另外，美國小型的零售電商在感恩節與黑色星期五的營業額比起去年增加349%，光是軟體Shopify的接單量在黑色星期五當天就來到100萬筆、比去年成長75%。而受憂疫情隔離在家無聊的情況下，任天堂的Switch也成為這波疫情下受益的贏家，Switch在美國目前已銷售692萬台、已經連續24個月蟬連最暢銷電玩產品。

有趣的是，犯罪喜歡使用的勒索軟體使用量也逐漸上升，駭客對醫院的網路攻擊案件數比起過去成長2倍，也會對政府公務系統進行網路攻擊，這也讓美國光是為了應對資安，全國就花了90億美元進行修復與防堵的相關計畫。最後電腦產業也是在遠端視訊、工作的需求上興起。

運輸與VR受害

根據《林肯日報》報導，不過在這波疫情中也有輸家的出現，除了前面說的醫院、政府機關外，在科技上最明顯的就是共享運輸，最大的共享運輸軟體如Uber與Lyft都因為疫情減少外出而損失慘重，5月Uber就遣散了約3700名司機（約14%的人力），Lyft也陸續宣布裁員計畫，不過可能在2021年底逐漸復甦。

另外，虛擬實境（VR）也是這波疫情中的受害者，雖然VR可以帶給人民不同的遊戲感受，但是在疫情下人們還是回歸到熟悉的軟體遊戲、而且目前視訊會議也尚未完全開發VR的需求，也沒有任何具有突破性的VR遊戲打進主流市場，因此VR反而成長沒有想像中好。

最後是在美國選戰下中，被美國與印度制裁受害的抖音。原本社群軟體在疫情中應該是獲利潛力無窮，谷歌、臉書與推特都受益於疫情，但抖音因為政治的因素中槍，反而成為了社群媒體中少數的受災戶。

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