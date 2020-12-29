亞太電斥逾25億元 採購愛立信5G設備

全球5G今年全面啟動，除了市場關注的5G手機市場之外，各大電信商也積極進行5G基地台建置，亞太電信（3682）公告，該公司斥資 25.59 億元向國際電信設備大廠愛立信採購5G行動寬頻網路設備，未來並將持續提升通訊及網路品質。

國內5G起跑之後，亞太電未取得 3.5GHz頻段，與遠傳（4904）共同簽訂業務合作計畫，雙方規劃就 700MHz 頻段進行共頻共網，或是頻率交換，可達到互補性。市場也認為，亞太電與遠傳合作5G共頻共網，合作案未來若能順利通過NCC審議，亞太電採購的5G網路設備將能展開建置，將加速與遠傳共頻共網。

亞太電信也是台灣第一家提供 28GHz 毫米波頻段的電信業者，市場看好2022年毫米波市場規模將上看452億美元，年複合成長率高達26%，將同時拓展個人用戶與企業端，市場預期，未來5G在發展上，個人用戶與企業端營收比重將趨於平均，這也是市場看好未來亞太電信營運有望逐步提升的重點。