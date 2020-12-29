台廠今年伺服器相關營收年增11% 鴻海集團居冠

根據DIGITIMES Research分析師龔明德調查，今年台廠包含伺服器主機板、整機系統、機房網路與儲存等軟硬體設備營收逾1.5兆元，年增11%，主要台廠表現中，鴻海（2317）集團穩居首位，廣達（2382）、緯創（3231）集團(含緯穎（6669）)分居第二及第三；展望明年，預期在美系及中系大型資料中心需求持續看增下，台廠伺服器相關營收可望保持成長，預估年增7.6%。

龔明德表示，台廠包含伺服器主機板、整機系統、機房網路與儲存等軟硬體設備營收年增表現較台廠伺服器出貨量年增7%好，主因產品朝高效能運算(HPC)、高密度機櫃等較高單價機種發展，加上雲端資料中心需求帶動儲存、網路相關設備出貨增加。

觀察主要台廠表現，鴻海集團擁有全球關鍵零組件布局、規模經濟等優勢，又以雲端伺服器、資料中心網通產品出貨成長強勁，今年伺服器、網路及儲存設備等軟硬體營收占台廠比重逾5成，穩居首位，廣達、緯創集團(含緯穎)分居第二及第三。

以伺服器出貨量(以主機板數估算)來看，今年台廠以英業達（2356）居生產之冠，出貨估年增1成5，達336萬台，若以集團來看，緯創集團出貨量則維持第一，將年增4%。展望2021年，因受惠於美系及中系大型資料中心客戶成長力道，預估英業達出貨量年增逾8%，將超車緯創集團居首位。

明年雖然包括戴爾(Dell)、慧與(HPE)等品牌商恐遭遇企業客戶受疫情影響而縮減採購支出，但雲端服務需求將持續帶動伺服器出貨成長，又以北美四大資料中心業者包含亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、Google、Facebook最具動能，使全球伺服器出貨量及台廠相關營收可望同步增長。