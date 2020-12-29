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傳郭董長子砸22億元買好萊塢豪宅？ 郭辦：沒有相關回應

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
圖為鴻海創辦人郭台銘（左）與兒子郭守正（右）一同出席活動。記者鄭超文攝影／報系資料照
圖為鴻海創辦人郭台銘（左）與兒子郭守正（右）一同出席活動。記者鄭超文攝影／報系資料照

華爾街日報整理2020年全美金額最高的十大豪宅交易案，世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）買下比佛利豪宅華納莊園（Warner Estate）一案拿下第一，鴻海前董事長郭台銘的家人據傳買下好萊塢豪宅，也名列第五大交易案。不過對此郭辦表示，沒有相關回應。

華爾街日報報導，根據知悉交易內容的消息人士透露，與郭台銘家人有關聯的一間有限公司在今年1月支付7,550萬美元（約新台幣22億元），買下洛杉磯Trousdale Estates區兩間比鄰的豪宅。根據美國娛樂雜誌「Variety」年初時披露，這樁交易案實際上是郭台銘長子郭守正和黃子容夫婦出手。當時郭守正夫婦並未回應報導。

根據當地房地產專家的說法，買主可能會將這兩間豪宅結合成一座在好萊塢山最大之一的私人住宅。

根據美國網路房屋仲介Zillow的資料，上述第一間豪宅面積17,000平方英尺（478坪），有6間臥房，是由Armani/Casa完成設計，曾經開價4,250萬美元；第二間豪宅則是由加拿大商人、溫哥華加人隊的老闆艾奎利尼（Francesco Aquilini）所建造，面積達16,000平方英尺（450坪），擁有L型無邊際泳池、高爾夫模擬練習器與頂樓觀景平台。

電商巨擘亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯則拿下2020年全美金額最高的十大豪宅交易案第一名。貝佐斯在4月以1.65億美元（近新台幣50億元）買下位在加州比佛利山莊的「華納莊園」，刷新洛杉磯地區最高成交紀錄。

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