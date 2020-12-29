環球晶董座徐秀蘭：明年半導體矽晶圓現貨價一定漲

關於半導體矽晶圓的現貨價，環球晶（6488）董事長徐秀蘭說，明年一定會上漲，主要原因有二，一個是供需吃緊，另一個是匯率走勢。環球晶在包括小尺寸、8吋與12吋等產品，明年都會努力去跟客戶協商調升價格。

徐秀蘭估計，12吋產品的調升價格將會最多。環球晶明年12吋產能也會非常滿，明年全年應該都沒有生產空檔，至於6吋產品，明年上半年滿載，下半年因為客戶還沒下單，所以尚難斷定。

另外談到環球晶的長約狀況，徐秀蘭指出，從2017年、2018年大量簽入，2019年已經較少，所以年度長約比重，確實有所下降，等長約到期後，下一波客戶簽定長約的時間點，估計落在2021年至2022年。

徐秀蘭說，長約的價格滿不錯，仍高於目前的現貨價，2020年的現貨價格雖然稍低，估計2021年的價格會比今年好。