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太陽能產業明年看好 達能布局電廠建置
太陽能產業近2年大幅回升，各太陽能廠也積極調整營運腳步，其中，由於政府綠能政府帶動，使得不少太陽能廠都跨足建置電廠，其中，達能（3686）今年成立子公司，明年將積極往太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。
今年太陽能產業持續加溫，多家太陽能廠看好產業後市發展，紛紛進行籌資及擴產動作，其中，包括安集（6477）、元晶（6443）、均有擴產動作，茂迪（6244）則是今年也積極籌資，而達能今年則是成立太陽能系統子公司，未來規劃朝向太陽能電廠開發、建置及維持的業務發展。
此外，由於持續擴大營運的規劃，達能後市不排除了也將辦理國內現金增資，以充實轉型所需營運資金。
由於未來營運具想像空間，再加上產業回升力道帶動，該股今年7月時，股價仍在4元左右，經過下半年的上漲，股價不僅早已重回10元票面之上，近期股價在17至18元之間整理，股價也來到長線高檔區。
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