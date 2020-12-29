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訊連優化U會議 可200人同時開會

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

多媒體創作軟體及AI人工智慧領導廠商訊連科技（5203）搶攻宅經濟，推出「U會議」6.5 更新版，訊連表示，U會議版用戶可透過選購方式，提升同時與會者人數至200人，便於舉辦企業行銷活動、大型跨國會議，或是應用於學校遠距教學等需求。

新冠肺炎(COVID-19)於全球造成重大影響，台灣也於近期啟動秋冬防疫專案，其中教育學習機關及洽公機關皆屬於高感染傳播風險場域。新冠肺炎疫情爆發以來，教育機構已大量採用遠距教學方式避免群聚，而各公、民營機構除控管訪客人數外，亦大量採用視訊會議取代傳統面對面會議、實體行銷活動如研討會。U會議企業版可支援高達200位與會者之線上會議，企業用戶可舉辦大型線上視訊會議，教育單位則可舉辦大型的遠距教學課程，U會議也強化會議管控和操作功能，提供更安全便利的溝通工具。

訊連科技執行長黃肇雄表示，後疫情時代來臨，訊連科技持續優化「U會議」的管理操作功能，提供企業用戶安全且易用視訊會議和線上教學解決方案。

此外，U會議6.5版亦進一步強化管控和操作功能，會議主持人可管控會議是否開放錄影，保障會議安全。會議進行時，可使用快捷鍵操作主要功能，如開關視訊或者靜音，強化使用便利性。

訊連表示，用戶可於即日起至U官方網站下載最新「U會議」6.5版，或透過程式內建的升級功能取得6.5版更新，體驗最新功能。

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