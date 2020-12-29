國內公司債及金融債券年度發債規模 突破1兆元大關
今(2020)年以來受新冠肺炎疫情影響，全球經濟嚴重受創，國內債市利率走低，下半年景氣雖自谷底稍有回升，但由於疫情反覆，全球經濟復甦不確定性仍高，市場利率在第3季後持續走跌，企業及金融機構均趁市場低利環境發行債券籌措中長期資金，使得國內企業發債量大增，國內公司債及金融債今年發行規模在今(29)日衝破1兆元大關。
櫃買中心表示，受到利率持續探底影響，國內公司債及金融債發行市場呈現空前盛況，其中，普通公司債發行量創下歷史新高，發行量高達7,524.98億元，較去年大幅成長104.5%，並有12家企業發行金額超過200億元，而台積電公司更是睽違七年之後再度發行公司債，發行金額達1,200億元為國內企業之首；轉換公司債發行金額為696億元，較去年同期成長71%。
此外，金融機構發行金融債之金額亦為近五年新高，達1,920.4億元，並有10家銀行發行金額超過100億元，顯示不管是本國企業或金融機構在此低利環境下，均積極透過發行債券以鎖定中長期資金成本，明年仍可望維持充沛的發行動能。
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