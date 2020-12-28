亞太電信砸25.59億元 採購首批5G設備

亞太電信（3682）宣布採購首批5G行動寬頻網路設備，總金額達25.59億元，由國際電信設備大廠愛立信拿下。

亞太電信與遠傳（4904）將合作5G共頻共網，雙方合作案正在國家通訊傳播委員會中審議，據了解，亞太電信計畫先採購並展開5G網路建置案，待與遠傳合作案通過後，便可快速展開共頻共網合作。

日前遠傳董事會通過與鴻海（2317）集團旗下亞太電信簽訂業務合作計畫，雙方將合作共頻共網合作，亞太電信將分擔九分之二網路建置成本，並分攤分攤頻譜成本費用，其中以頻譜費用94.73億元。取得九分之二網路容量權，雙方簽訂20年共頻共網合作。

遠傳電信董事會也決議以每股10元，取得亞太電信不超過50億元，取得亞太電信私募普通股5億股，持股比例為11.58%。遠傳電信與亞太電信也強調，後續共頻共網合作，需取得主管機關同意。

遠傳表示，雙方合作提升頻譜效率增加跟網路效率，降低成本，提升5G競爭力。亞太電信則表示，取得3.5G頻寬，降低頻譜成本，聚焦多媒體應用，以增加亞太電信競爭力。