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英華達強攻智慧醫療 明年不排除進軍東南亞市場

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
英華達副總曾慶安（左二）表示，積極進軍智慧醫療，明年不排除進軍東南亞市場。記者蕭君暉/攝影
英華達副總曾慶安（左二）表示，積極進軍智慧醫療，明年不排除進軍東南亞市場。記者蕭君暉/攝影

英業達（2356）旗下英華達的智慧生理量測系統全家寶，已經獲得超過10家醫院，百家診所導入，英華達持續強攻智慧醫療領域，預期明年不排除進軍東南亞市場，進一步擴張海外市場。

南山人壽今（28）日宣布打造健康守護圈，並攜手英華達展示該公司的智慧醫療解決方案產品，目前英華達除了全家寶之外，還有循環腫瘤細胞自動化檢測系統，以及第三代基因定序服務，呼吸器，醫療面板，血壓智慧手表等。

以英華達全家寶來說，可以量測血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖數據，即時傳至個案家庭健康記錄簿，照服員可參考生理數據紀錄，提供最佳的照護服務品質，個案家屬也能即時收到生理量測數據、臨界通報，隨時掌握親屬的健康狀況。

英華達副總曾慶安今天表示，與南山人壽的合作仍在洽談中，至於合作細節將待確認之後，再進一步公布內容。他說，2020年英華達的業績超出公司預期，目前台灣已經有10家醫院，百家診所導入英華達全家寶的解決方案，希望在台灣站穩腳步之後，進一步向海外市場發展。

他說，由於台灣的醫療水準相當不錯，進軍東南亞市場有其優勢，因此，明年不排除朝向海外市場發展，目前是鎖定東南亞，至於中國大陸市場，因為有醫材認證的問題，因此，目前先以東南亞市場為海外的灘頭堡。

隨著高齡化社會到來，民眾對身體健康相關議題越來越重視，伴隨聯網技術興起衍生出的智慧醫療產業商機更是可觀。根據研究，物聯網市場中，醫療聯網是僅次於工業物聯網的第二大應用領域（約占30.3%）。若論市場規模，與智慧醫療相關的醫療聯網市場，在2021年預估將達接近1000億美元，因此吸引眾多業者參與。

英業達

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