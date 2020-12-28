億光擴產搶市 鎖定Mini LED商機

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

LED封裝大廠億光（2393）今（28）日受券商邀請召開線上法說會，發言人施宇耿指出，公司看好明年Mini LED市場需求將快速升溫，已規劃積極擴產搶市，有信心占背光業務營收至少達到一成。

施宇耿表示，今年公司總體產能約7,100KK，明年約達7,400KK，擴產幅度約4%，預估明年資本支出約9億元，主要用於擴產不可見光方面產品，並且聚焦在Mini LED商機；估計明年Mini LED終端導入產品將從電視擴大至平板、車用等市場。

此外，由於近期市場傳出LED不可見光產品擬醞釀漲價，對此，施宇耿指出，目前公司正在了解中，因為LED近年來調漲價格的情形非常罕見，若確定有同業真的漲價，億光也會跟進漲價。

施宇耿分析，由於今年LED需求已有起色，因此上游晶片價格調降的幅度並不大；其中，不可見光產品的晶片供貨更呈現吃緊狀態，若市場需求持續旺盛，而上游無法增加供給，那中、下游價格很可能會調漲，發生時間點預估將落在明年2月之後。

億光今年前11月營收196.27億元，年增2.3%；累計今年前三季每股純益2.06元，較去年同期每股純益1.35元大幅成長。據悉，億光今年前三季營收結構中，不可見光約占31%，照明占14%，背光約占23%，消費性與手機占29%，其他占4%。施宇耿指出，明年會持續調整產品組合，有信心毛利率較高的產品比重可以提升。

至於車用市場方面，億光今年也有所斬獲。施宇耿透露，公司已從原先車內燈，切入到車外燈，並且已取得客戶下一代車款的車燈訂單，估計最快明年就會大量出貨，挹注公司營收成長。此外，手機閃光燈業務部份，億光除既有的陸系客戶外，也正全力爭取韓系、美系手機廠的訂單，期盼明年開花結果。

展望未來，施宇耿認為，公司明年在不可見光產品線帶動下，加上Mini LED商機起飛，預料全年營收有機會呈現「高幅度成長」，對未來營運持樂觀態度，同時配息率也會維持在75至76%。

LED 億光 營收

延伸閱讀

LED不可見光產品傳漲價？億光：了解中

相關新聞

不懼三星LCD廠延後關閉 台廠出貨、報價仍看好

三星顯示（SDC）上周傳出要再次延後LCD產線關閉的時間點，Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益表示，SDC主要供貨給三...

LED不可見光產品傳漲價？億光：了解中

LED產業多年前就已名列台灣的四大慘業，產品價格在陸廠長期以官方補助優勢下殺價競爭，價格跌幅縮小已是難得，今（28）日L...

宅經濟續發威 台灣之星結盟LINE MUSIC

受惠後疫情時代，宅經濟娛樂商機持續發酵，台灣之星音樂類加值服務漲勢凌厲，年營收成長逾3.7倍，擴大OTT結盟版圖，台灣之...

聯想與宏碁正面對決 在台推企業IT服務

Lenovo（聯想）近期持續推動以服務為主的智慧轉型，協助客戶進行數位轉型。聯想表示，過去受限成本、時間和資源等因素，企...

與義大利廠區視訊後 矽晶圓女王徐秀蘭落淚為哪樁？

中美晶（5483）與環球晶（6488）董事長徐秀蘭擅長跨國併購與管理，在她連線指揮帶領之下，即使歐洲疫情嚴重，環球晶義大...

三星搶攻宅經濟 推全球首款智慧聯網螢幕

在家工作、學習和娛樂成為疫情後的新主流，三星看準趨勢於今（28）日宣布，推出全球首款整合OTT媒體服務、行動連接性與遠端...

鴻海雲智匯搶攻宅經濟 強化智慧辦公業務

鴻海（2317）關聯企業、在港股上市的雲智匯科技，擬收購鴻海旗下全資投資控股公司，交易金額約2,334萬港元（約合新台幣...

徐秀蘭：盼中美晶轉投資都併表 但加碼不設時間表

中美晶（5483）陸續強化集團布局，該公司董事長徐秀蘭表示，中美晶旗下的轉投資公司，基本上都會以納入合併報表為目標，目前...

台積電加碼投資台灣 王美花承諾電力預估會搭配產業

「護國神山」台積電（2330）加碼投資台灣，除了興建中的3奈米廠，2奈米廠也將落腳竹科，外傳台積電也將在高雄設置1奈米、...

安勤攜手吉普司 打造即時定位追蹤管理系統

工業電腦廠安勤（3479）近期宣布，攜手吉普司科技打造 RENITY ARTEMIS 即時定位追蹤管理系統。隨著物聯網應...

傳台積電高雄設廠 王美花：非常歡迎

外傳台積電（2330）將在高雄設置1奈米、埃米晶圓廠。經濟部長王美花受訪表示非常歡迎，並說台積電有提到持續要趕快把2奈米...

三星新品齊發 供應鏈樂

三星明年度首款旗艦機Galaxy S21傳出可望提前在下月推出，相關規格、售價傳言不斷，近來傳出S21將可支援三星的智慧...

熱門新聞

愛子跑步猝逝 王應傑悲痛：本來栽培他接班

NOR大缺貨 華邦將漲價三成

台積加速布局 傳在高雄部署「埃米世代」

非蘋陣營靠攏 聯發科大滿單

台電隱匿核四2,849億元虧損？王美花：公投後較清楚

Apple Watch新設計 台鏈利多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。