億光擴產搶市 鎖定Mini LED商機

LED封裝大廠億光（2393）今（28）日受券商邀請召開線上法說會，發言人施宇耿指出，公司看好明年Mini LED市場需求將快速升溫，已規劃積極擴產搶市，有信心占背光業務營收至少達到一成。

施宇耿表示，今年公司總體產能約7,100KK，明年約達7,400KK，擴產幅度約4%，預估明年資本支出約9億元，主要用於擴產不可見光方面產品，並且聚焦在Mini LED商機；估計明年Mini LED終端導入產品將從電視擴大至平板、車用等市場。

此外，由於近期市場傳出LED不可見光產品擬醞釀漲價，對此，施宇耿指出，目前公司正在了解中，因為LED近年來調漲價格的情形非常罕見，若確定有同業真的漲價，億光也會跟進漲價。

施宇耿分析，由於今年LED需求已有起色，因此上游晶片價格調降的幅度並不大；其中，不可見光產品的晶片供貨更呈現吃緊狀態，若市場需求持續旺盛，而上游無法增加供給，那中、下游價格很可能會調漲，發生時間點預估將落在明年2月之後。

億光今年前11月營收196.27億元，年增2.3%；累計今年前三季每股純益2.06元，較去年同期每股純益1.35元大幅成長。據悉，億光今年前三季營收結構中，不可見光約占31%，照明占14%，背光約占23%，消費性與手機占29%，其他占4%。施宇耿指出，明年會持續調整產品組合，有信心毛利率較高的產品比重可以提升。

至於車用市場方面，億光今年也有所斬獲。施宇耿透露，公司已從原先車內燈，切入到車外燈，並且已取得客戶下一代車款的車燈訂單，估計最快明年就會大量出貨，挹注公司營收成長。此外，手機閃光燈業務部份，億光除既有的陸系客戶外，也正全力爭取韓系、美系手機廠的訂單，期盼明年開花結果。

展望未來，施宇耿認為，公司明年在不可見光產品線帶動下，加上Mini LED商機起飛，預料全年營收有機會呈現「高幅度成長」，對未來營運持樂觀態度，同時配息率也會維持在75至76%。