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十銓看好明年記憶體市場 估下季DRAM價格小漲

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體模組十銓（4967）今（28）日參加券商法說會，展望2021年記憶體市場，公司抱持正向發展的看法，認為DRAM進入正向循環，並預期明年第1季DRAM價格止跌並可望小漲。

十銓表示，上一波記憶體行情是18至20個月，大概有4倍的漲福，產業市況約莫在去年約11月底好轉，但受到新冠肺炎疫情影響第二季需求，不過自9月開始疫情趨緩後，再加上美國對華為的禁令造成提前拉貨，讓原廠庫存水位下降較為健康，供需也逐漸走向健康。

隨後在12月，記憶體大廠美光（Micron）跳電後，DRAM正式進入正向循環，十銓指出，目前現貨價格快漲回前高，公司認為明年記憶體會有不錯的表現，2021年第1季合約價應該會開始漲價．而十銓在12月開始有調整供貨策略，產品價格已調漲15-20%。

至於在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）方面，十銓認為就明年來看，仍是供給大於需求，不過目前價格跌勢有趨緩的現象，預估2021年第1季仍有跌價壓力，但現貨市場有機會因為終端需求增加，可能有短暫止跌或小漲的情況發生。

記憶體模組 十銓 DRAM

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