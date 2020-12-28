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緯創旗下緯育聯手六大企業 舉辦數位力人才躍升年會

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

緯創（3231）集團旗下緯育TibaMe，看準產業人才發展與個人能力提升的迫切需求，將於2020年1月14日舉辦Beyond數位力年會，目前活動曝光不到1個月報名人數已突破1,000人，活動邀請到緯創資通、微軟、104人力銀行、遠傳電信（4904）、iKala、Digitimes，各產業領導企業的高層代表，聚焦分享產業人才趨勢變化與落地應用案例，帶領不論是企業啟動人才轉型，或個人有增能需求，踏出人才賦能第一步！

數位科技發展快速，產業結構轉變，數位人才需求逐年增加，全球皆面臨搶才大考驗。而後疫情時代驟變，更凸顯了數位競爭力的重要性，提升跨域軟實力及技能已成為每個人的職場剛需。

全台最大的數位人才培訓平台緯育TibaMe，用科技協助個人及組織更有效的學習，提供貼近職場需求的爆發性新知。緯育TibaMe長期培育人才的經驗發現到人才缺乏、能力落差是普遍個人求職與企業轉型的主要阻礙，因此今年第三屆的大型培才年會特別鎖定在產業趨勢變化及人才能力的探討。

本次Beyond數位力年會邀請到各企業重量級貴賓，將從數位化人力需求趨勢啟航，由緯創董事長林憲銘開場分享企業數位轉型與數位競爭力；Google台灣區前董事總經理，同為Appier及iKala董事簡立峰，分享數位時代的創新與典範轉移，科技如何造成數位人才需求轉變。

電子產業媒體龍頭Digitimes社長黃欽勇，分享5G與物聯網企業未來的考驗與挑戰，經營模式的演化與變革；104資深副總經理暨人資長鍾文雄，分享數位人才關鍵力，企業如何超前部署，培養員工提升數位能力；各產業指標企業分享實務案例，iKala執行長程世嘉，解析數位時代下的未來人才與人才未來。

微軟人資長王有蘋，將分享微軟轉型的成功案例，HR如何從培育者與被培育者的雙向理解，實踐數位轉型時代中人才的培育；壓軸邀請到遠傳總經理井琪，分享遠傳「大人物」轉型案例，5G世代未來人才必備哪些關鍵能力。

緯創

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