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不懼三星LCD廠延後關閉 台廠出貨、報價仍看好

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
三星顯示（SDC）上周傳出要再次延後LCD產線關閉的時間點。圖／路透社
三星顯示（SDC）上周傳出要再次延後LCD產線關閉的時間點。圖／路透社

三星顯示（SDC）上周傳出要再次延後LCD產線關閉的時間點，Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益表示，SDC主要供貨給三星自家的液晶電視使用，對台廠出貨影響不大，而是陸廠京東方、華星光電等會受到波及；報價方面，因為延後關閉的產線投片量也縮小，對整體面板報價的影響也微乎其微。

SDC原共有4條產線，其中2條分別關閉、出售後，目前僅剩下一條7代線、一條8代線仍在營運。據了解，SDC原先計劃在今年底將旗下LCD廠全數關閉，但上（11）月決定將停產時間點延至明年3月，上周又決定7代線維持營運至明年第1季的規劃，8代線則要到明年10~11月才會關閉。根據外媒報導，近期SDC已經向在韓國牙山的產線員工宣布這項決定。

謝勤益表示，儘管8代線延後關閉，但不會保留全部產能，預期明年全年SDC只會供貨約400~500萬片，對於整體面板報價影響很小。此外，因為目前零組件如驅動IC等供給十分緊繃，即將關閉產線的SDC在取得零組件上會更加困難，對於市場影響又進一步下降。

因為宅經濟發燒讓電視需求攀升，面板價格也從今年年中開始一路飆漲，讓SDC二度延後關閉產線。面板報價漲勢進入12月下旬依然強勁，根據Trendforce最新資料，55吋電視面板報價均價已來到172美元，近二周上漲4美元；27吋監視器面板均價80.7美元，近二周上漲1.2美元；14吋筆電面板均價31.1美元，上漲1.1美元。

友達（2409）、群創（3481）近期也都表示，因為面板需求缺口仍大，明年農曆春節將破例不休假、全力衝刺產量，可見面板市況火熱程度。法人指出，由於在家工作、學習和娛樂的生活型態到明年中都還會是主流，市場要達到供需均衡至少要等到明年第2季，預期面板價格也會在第2季進入高原期。

電視面板 三星

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