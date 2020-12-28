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宏碁笑傲歐洲 瑞士、奧地利獲客戶服務獎

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

品牌宏碁（2353）致力打破人與科技的藩籬，深耕全球各地市場，無論在產品創新或服務上皆獲得多項大獎肯定；今年，宏碁更是在泛歐地區多個國家獲得卓越服務獎項，除了日前公布德國媒體所頒發的服務與產品獎之外，宏碁在瑞士奧地利皆獲得客戶服務獎。

宏碁表示，宏碁歐洲總部所在地瑞士研究機構ServiceValue彙集69,000名消費者回饋，肯定宏碁在瑞士的消費者服務，授予「客戶滿意度冠軍服務金獎Gold Award for Service Champions in Customer Satisfaction」。宏碁視消費者的產品體驗為首要考量之一，在客戶服務團隊的卓越合作之中，讓消費者無論在銷售階段、物流亦或是售後的維修服務上，皆能獲得全方位的服務及專業技術團隊，宏碁未來也將持續研發創新產品，並優化銷售及售後服務流程設計。

同時在奧地利，當地消費者研究協會（ÖGVS）訪查320,000名消費者，宏碁奧地利獲頒「 2020年卓越客戶服務及滿意度產業冠軍Industry Champion in 2020 for Excellent Customer Satisfaction and Customer Service」。

宏碁 瑞士 奧地利

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