台硬碟供應鏈樂 Seagate 20TB HAMR年底正式出貨

Seagate宣布已達成20TB HAMR硬碟於2020年底前出貨的目標，該公司表示，HAMR是未來大容量儲存架構中的重要一員，而此次的出貨更為業界的技術進展締造了一個全新的里程碑。HAMR技術能讓Seagate未來持續增加硬碟的容量，並為我們的客戶長期節省總體擁有成本。

據悉，台灣硬碟的相關概念股有金寶（2312）集團旗下的泰金寶和廣達（2382）旗下的廣明（6188），以及表面處理的匯鑽科（8431）、硬碟零件供應商銘異（3060）、和勤（1586）、光洋科（1785）等。

Seagate指出，將在我們的企業資料解決方案產品中限量提供20TB HAMR硬碟給特定資料中心客戶，同時持續收集製造端及現場數據，並繼續在各種Seagate解決方案中進行創新並開發大容量解決方案。據了解，20TB HAMR硬碟為市面上最高記錄的大容量，外界也猜測在下一步Seagate將可能推出24TB硬碟。