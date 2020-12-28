LED不可見光產品傳漲價？億光：了解中

LED產業多年前就已名列台灣的四大慘業，產品價格在陸廠長期以官方補助優勢下殺價競爭，價格跌幅縮小已是難得，今（28）日LED大廠億光（2393）在法說會中，主動釋出目前市場傳出明年不可見光產品的價格將調漲，該公司表示，此消息公司也正了解中，若確定有同業漲價，億光也會跟進調漲。

億光發言人施宇耿表示，LED價格調漲確實在近幾年來非常少見，但近期確實傳出，明年2月起，不可見光部分的產品將有同業會有調漲動作。

施宇耿進一步指出，今年以來上游的LED晶片在下游的需求增加下，今年價格降幅也比往年來的小，到今年下半年以來，不可見光產品的晶片供貨更是呈現供貨吃緊的情況，而以億光來看，目前不可見光的LED產品，從接單到出貨，最快也要3至4個月，因此，在整體市場需求旺盛，但供給並未增加下，近日才會傳出市場有同業將調漲價格的消息。

施宇耿進一步指出，目前不可見光產品佔億光的產品線組合約31%至32%，是億光主要產品線，由於明年價格走勢相對看好，因此，也是明年億光整體毛利率可望維持今年水準的重要因素。

而在大陸LED業者方面，億光也表示，陸廠目前生產LED仍以市場需求量大、但毛利率相對較差的產品為主，其中，照明產品就是主要領域，市場上需求量相對小、利基型、毛利率佳的領域，陸廠切入並不多，近幾年來，億光逐年降低照明產品比重，因此，陸廠對億光的影響將持續降低。