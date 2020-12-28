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億光不可見光及背光產品帶動 明年營收成長挑戰雙位數

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

LED封裝廠億光（2393）今（28）下午舉行線上法說會，該公司表示，今年下半年營運加溫，整體毛利率表現也優於預期，而預計不可見光、背光及車用產品出貨成長帶動下，明年全年營收挑戰雙位數成長。

對於今年營運，億光發言人施宇耿表示，以全年來看今年營收累計到11月約是196億元，預計和去年呈現持平或是小幅下滑，不過，就第4季單季營運來看，由於下半年多項產品出貨呈現明顯的增長，因此，單季營運表現則將有優於去年同期水準。

至於明年的營運展望，施宇耿表示，主要在不可見光產品、背光、車用三大產品線的成長帶動下，預計明年全年營收成長將可望維持2位數成長。

該公司進一步表示，明年在三大產品線的成長動能中，不可見光方面，主要的新的應用領域，包括電源相關和工控領域、穿載、家電、和TV，四大部分是明年不可見光主要的成長來源。

另外，在背光產品方面，由於明年第1季將開始出貨給新的客戶，另外，原有客戶中，也有新的產品增加出貨，因此，背光領域也是明年的重要成長動能之一。

而在市場法人關注的Mini LED方面，該公司則是表示，Mini LED在背光產品的出貨，今年佔比仍相當低，主要主要出貨給電視廠商，預計明年Mini LED除了在原有的電視市場之外，將在平板電腦、顯示器、車用背光都將在開始出貨，預計Mini LED明年佔背光產品出貨約在10%水準。

最後在同樣是市場看好的車用領域，施宇耿也指出，明年將是億光在車用具較大成長的一年，主要由於過去億光供貨車用市場，主要是車內燈為主，但明年開始是億光發展車用產品以來，首次在車外燈的出貨將超越車內燈，今年車用產品佔整體營收仍不大，明年預計車用產品佔整體營收將挑戰2位數。

營收 億光

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