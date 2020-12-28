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鴻海研究院 明年1月4日揭牌

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

鴻海集團（2317）今（28）日宣布，鴻海研究院將在明年1月4日舉行揭牌儀式，而身兼研究院院長的鴻海董事長劉揚偉將親自到場。

儘管研究院先前尚未揭牌，但相關活動早已開跑，12月12日鴻海研究院攜手台灣量子電腦與資訊科技協會主辦「第一屆台灣量子科技共識論壇」。該論壇秉持「量子共識，凝聚台灣」精神，總共規劃6大子論壇，包括通用量子電腦及硬體、量子啟發式機器及計算、量子電腦產業發展策略、量子教育、量子演算法與應用及與科學家對話等。

因應先進技術將重塑全球產業結構潮流，鴻海科技集團自去年揭櫫「F1.0至F3.0」三階段轉型升級計畫後，之後正式成立「鴻海研究院」，旗下同時設立五大研究所，聚焦人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算的應用布局，藉此加速「F3.0」轉型節奏。

做為集團研發技術、人才培育搖籃，鴻海研究院網羅全球一流學者專家出任諮詢委員，包括香港城市大學校長資深顧問兼工學院院長郭大維、洛杉磯加州大學電機工程學系講座教授張懋中、財團法人電信技術研究中心董事長吳宗成、全球人工智慧專家李開復博士等，借重學術界、產業界的力量，充實研究院的研發量能。研究院也將透過產學合作形式，延攬高端研發人才，目標建構200人團隊，強攻「3+3」領域。

鴻海

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