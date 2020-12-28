聯想轉型推動IT服務 在台為企業量身打造多元解決方案

聯想（Lenovo）近期持續推動以服務為主的智慧轉型，協助客戶進行數位轉型。過去受限成本、時間和資源等因素，企業並未普遍進行數位轉型，然今年受到新冠肺炎影響，數位轉型優勢逐步顯現，加速企業進行數位轉型步調。

Lenovo從過去銷售個人電腦與硬體裝置的服務商，轉型成提供整合式IT服務解決方案供應商，以用戶體驗為軸，量身打造的各種解決方案，協助客戶以及客戶的顧客滿足最關鍵的需求，共創雙贏。

受到新冠肺炎影響，2020年初所預測的科技發展趨勢並沒有如當初所預期的大放異彩，反而出現了新的趨勢–對IT服務的需求大幅提升。Lenovo 亞太地區服務相關業務成長速度較上季PC相關硬體銷售業務成長速度快1.2倍，顯示企業對於IT服務的需求在數位轉型、遠距工作等因素影響下，逐漸增加。

Lenovo 台灣區總經理林祺斌表示，這次疫情加速全球企業數位轉型的步調。台灣雖然相較其他市場受到影響較小，但在全球化的影響下，數位轉型是企業無可避免的路徑。然而台灣有97.65%的企業為中小型企業，不一定像大型企業一樣知道自己在數位轉型該怎麼做、或有龐大預算一口氣採購新的IT裝置。因此，Lenovo 可透過在整合IT軟硬體專業及遍及亞太區各市場的豐富服務經驗，成為Lenovo為台灣企業服務的重要利基，為台灣企業解決升級痛點。

根據Lenovo 觀察，現今企業進行數位轉型時，逐漸從過去的內部IT基礎架構改成尋求雲端資源的現代化IT環境，以符合現代所需遠距工作模式。然而企業卻從中發現外在環境難以掌握，讓他們不知如何選擇合適的工具。因此，企業往往選擇值得信賴的IT服務商合作，藉由服務商的專業為自己量身打造並倒入全方位解決方案。

以台灣為例，Lenovo在台灣為美食外送平台提供IT服務。疫情期間因外送需求急遽增加，讓該平台不得不重新考慮如何升級其IT設備，包括數以百計的中小型餐廳店家急需上手包括系統連結、平板設定、甚至出單操作等流程，Lenovo所提供的一站式服務解決方案不只幫助餐廳店家解決了困難，甚至大幅減少消費者等待的時間，為美食外送平台提升服務滿意度。