聯想與宏碁正面對決 在台推企業IT服務

Lenovo（聯想）近期持續推動以服務為主的智慧轉型，協助客戶進行數位轉型。聯想表示，過去受限成本、時間和資源等因素，企業並未普遍進行數位轉型，然今年受到新冠肺炎影響，數位轉型優勢逐步顯現，加速企業進行數位轉型步調。Lenovo從過去銷售個人電腦與硬體裝置的服務商，轉型成提供整合式IT服務解決方案供應商，以用戶體驗為軸，量身打造的各種解決方案，協助客戶以及客戶的顧客滿足最關鍵的需求，共創雙贏。

受到新冠肺炎影響，2020年初所預測的科技發展趨勢並沒有如當初所預期的大放異彩，反而出現了新的趨勢–對IT服務的需求大幅提升。Lenovo 亞太地區服務相關業務成長速度較上季PC相關硬體銷售業務成長速度快1.2倍，顯示企業對於IT服務的需求在數位轉型、遠距工作等因素影響下，逐漸增加。

Lenovo歸納企業對於數位服務的需求三大現象，包括企業內部IT人員將更專注於自己核心業務相關工作、追求用戶體驗的IT服務提升員工工作能力與靈活有彈性IT服務。

Lenovo台灣區總經理林祺斌表示，這次疫情加速全球企業數位轉型的步調。台灣雖然相較其他市場受到影響較小，但在全球化的影響下，數位轉型是企業無可避免的路徑。然而台灣有97.65%的企業為中小型企業，不一定像大型企業一樣知道自己在數位轉型該怎麼做、或有龐大預算一口氣採購新的IT裝置。因此，Lenovo可透過在整合IT軟硬體專業及遍及亞太區各市場的豐富服務經驗，成為Lenovo為台灣企業服務的重要利基，為台灣企業解決升級痛點。

PC品牌大廠商如聯想、惠普、戴爾、宏碁（2353）近年均積極轉型成為提供服務業務的整合式IT服務解決方案供應商，大舉鎖定商用市場，像是宏碁旗下包含企業數位轉型服務供應商宏碁資訊（6811）等，這次聯想在台灣大動作切入，與宏碁集團正面對決意味濃厚。