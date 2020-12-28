快訊

唱著歌自爆的「不殺炸彈客」？美國耶誕爆炸案之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯想與宏碁正面對決 在台推企業IT服務

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

Lenovo聯想）近期持續推動以服務為主的智慧轉型，協助客戶進行數位轉型。聯想表示，過去受限成本、時間和資源等因素，企業並未普遍進行數位轉型，然今年受到新冠肺炎影響，數位轉型優勢逐步顯現，加速企業進行數位轉型步調。Lenovo從過去銷售個人電腦與硬體裝置的服務商，轉型成提供整合式IT服務解決方案供應商，以用戶體驗為軸，量身打造的各種解決方案，協助客戶以及客戶的顧客滿足最關鍵的需求，共創雙贏。

受到新冠肺炎影響，2020年初所預測的科技發展趨勢並沒有如當初所預期的大放異彩，反而出現了新的趨勢–對IT服務的需求大幅提升。Lenovo 亞太地區服務相關業務成長速度較上季PC相關硬體銷售業務成長速度快1.2倍，顯示企業對於IT服務的需求在數位轉型、遠距工作等因素影響下，逐漸增加。

Lenovo歸納企業對於數位服務的需求三大現象，包括企業內部IT人員將更專注於自己核心業務相關工作、追求用戶體驗的IT服務提升員工工作能力與靈活有彈性IT服務。

Lenovo台灣區總經理林祺斌表示，這次疫情加速全球企業數位轉型的步調。台灣雖然相較其他市場受到影響較小，但在全球化的影響下，數位轉型是企業無可避免的路徑。然而台灣有97.65%的企業為中小型企業，不一定像大型企業一樣知道自己在數位轉型該怎麼做、或有龐大預算一口氣採購新的IT裝置。因此，Lenovo可透過在整合IT軟硬體專業及遍及亞太區各市場的豐富服務經驗，成為Lenovo為台灣企業服務的重要利基，為台灣企業解決升級痛點。

PC品牌大廠商如聯想、惠普、戴爾、宏碁（2353）近年均積極轉型成為提供服務業務的整合式IT服務解決方案供應商，大舉鎖定商用市場，像是宏碁旗下包含企業數位轉型服務供應商宏碁資訊（6811）等，這次聯想在台灣大動作切入，與宏碁集團正面對決意味濃厚。

Lenovo 宏碁 聯想

延伸閱讀

IBM攜手新光人壽 首創壽險業AI簽名辨識系統

宏碁電競產學合作再升級 攜樹德家商組Predator職業隊

宏碁電競產學合作再升級 建構完整生態圈

宏碁與樹德家商產學合作 贊助電競職業戰隊為台爭光

相關新聞

與義大利廠區視訊後 矽晶圓女王徐秀蘭落淚為哪樁？

中美晶（5483）與環球晶（6488）董事長徐秀蘭擅長跨國併購與管理，在她連線指揮帶領之下，即使歐洲疫情嚴重，環球晶義大...

徐秀蘭：盼中美晶轉投資都併表 但加碼不設時間表

中美晶（5483）陸續強化集團布局，該公司董事長徐秀蘭表示，中美晶旗下的轉投資公司，基本上都會以納入合併報表為目標，目前...

三星搶攻宅經濟 推全球首款智慧聯網螢幕

在家工作、學習和娛樂成為疫情後的新主流，三星看準趨勢於今（28）日宣布，推出全球首款整合OTT媒體服務、行動連接性與遠端...

宅經濟續發威 台灣之星結盟LINE MUSIC

受惠後疫情時代，宅經濟娛樂商機持續發酵，台灣之星音樂類加值服務漲勢凌厲，年營收成長逾3.7倍，擴大OTT結盟版圖，台灣之...

聯想與宏碁正面對決 在台推企業IT服務

Lenovo（聯想）近期持續推動以服務為主的智慧轉型，協助客戶進行數位轉型。聯想表示，過去受限成本、時間和資源等因素，企...

鴻海雲智匯搶攻宅經濟 強化智慧辦公業務

鴻海（2317）關聯企業、在港股上市的雲智匯科技，擬收購鴻海旗下全資投資控股公司，交易金額約2,334萬港元（約合新台幣...

台積電加碼投資台灣 王美花承諾電力預估會搭配產業

「護國神山」台積電（2330）加碼投資台灣，除了興建中的3奈米廠，2奈米廠也將落腳竹科，外傳台積電也將在高雄設置1奈米、...

安勤攜手吉普司 打造即時定位追蹤管理系統

工業電腦廠安勤（3479）近期宣布，攜手吉普司科技打造 RENITY ARTEMIS 即時定位追蹤管理系統。隨著物聯網應...

傳台積電高雄設廠 王美花：非常歡迎

外傳台積電（2330）將在高雄設置1奈米、埃米晶圓廠。經濟部長王美花受訪表示非常歡迎，並說台積電有提到持續要趕快把2奈米...

三星新品齊發 供應鏈樂

三星明年度首款旗艦機Galaxy S21傳出可望提前在下月推出，相關規格、售價傳言不斷，近來傳出S21將可支援三星的智慧...

台積電傳赴高設廠 官員：水電地不是問題

台積電傳出要前進高雄市設廠，高雄市副市長羅達生強調，產業的水、電、土地甚至人力「都不成問題」，高市府也具備既有的封測、化...

台積加速布局 傳在高雄部署「埃米世代」

為朝半導體製造的1奈米甚至埃米（0.1奈米）世代超前部署，據高雄市府知情官員透露，台積電正為2奈米之後的先進製程持續覓地...

熱門新聞

鴻海攜手帝寶工業 壯大MIH電動車聯盟

台積加速布局 傳在高雄部署「埃米世代」

趕搭上鴻海的電動車列車 帝寶簽約加入聯盟

非蘋陣營靠攏 聯發科大滿單

NOR大缺貨 華邦將漲價三成

Apple Watch新設計 台鏈利多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。