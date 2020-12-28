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鴻海雲智匯搶攻宅經濟 強化智慧辦公業務

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

鴻海（2317）關聯企業、在港股上市的雲智匯科技，擬收購鴻海旗下全資投資控股公司，交易金額約2,334萬港元（約合新台幣8,448萬元），強化智慧辦公業務，搶攻宅經濟商機。

雲智匯27日公告公司和全資子公司Personify，擬收購鴻海全資擁有旗下投資控股公司，相關公司有條件同意出售目標資產中的所有權利、所有權、利益及權益，也就是鴻海精密所擁專利、軟件組件例如電腦視覺技術，以及相關軟件產品「Presenter」及「ChromaCam」之源代碼、商標及域名，交易金額約2334萬港元（約合新台幣8448萬元），並以每股0.50港元向投資控股公司配發4668萬股，若以24日收盤價粗估，溢價約4.17%，占雲智匯擴大後股本比重約6.65%。

受惠於上半年宅經濟發威，雲智匯科技上半年稅後淨利971.3萬港元，年增高達61%。

雲智匯科技服務有限公司是由躍居【財富】全球企業500強第25位鴻海富士康科技集團投資的其關聯公司，公司成立於2015年4月，國內總部設於重慶，執行總部設於深圳。2015年11月完成香港上市公司收購，並於2016年4月正式更名為雲智匯科技服務有限公司（Maxnerva Technology Services, HK.1037）。

鴻海

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