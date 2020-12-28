聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電加碼投資台灣 王美花承諾電力預估會搭配產業
「護國神山」台積電（2330）加碼投資台灣，除了興建中的3奈米廠，2奈米廠也將落腳竹科，外傳台積電也將在高雄設置1奈米、埃米晶圓廠。對此，經濟部長王美花今（28）日表示，經濟部會密切來了解，並配合相關水電的搭配，地方政府也希望爭取台積電去投資，待定案後再由台積電或相關單位對外說明。
王美花指出，台灣的半導體和電子產業都在持續增加，政府要先把環境做好，而電力預估則要搭配產業發展趨勢，電力的整備一定要準備好，必須把未來5年的電力都先盤點好。
此外，關於2030年的長期電源規劃用電量，王美花指出，經濟部持續滾動式檢討，稍微再更明確一點會提出來，要如何預估產業發展的曲線圖，也是一個挑戰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言