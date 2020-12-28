台積電加碼投資台灣 王美花承諾電力預估會搭配產業

「護國神山」台積電（2330）加碼投資台灣，除了興建中的3奈米廠，2奈米廠也將落腳竹科，外傳台積電也將在高雄設置1奈米、埃米晶圓廠。對此，經濟部長王美花今（28）日表示，經濟部會密切來了解，並配合相關水電的搭配，地方政府也希望爭取台積電去投資，待定案後再由台積電或相關單位對外說明。

王美花指出，台灣的半導體和電子產業都在持續增加，政府要先把環境做好，而電力預估則要搭配產業發展趨勢，電力的整備一定要準備好，必須把未來5年的電力都先盤點好。

此外，關於2030年的長期電源規劃用電量，王美花指出，經濟部持續滾動式檢討，稍微再更明確一點會提出來，要如何預估產業發展的曲線圖，也是一個挑戰。