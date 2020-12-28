安勤攜手吉普司 打造即時定位追蹤管理系統

工業電腦廠安勤（3479）近期宣布，攜手吉普司科技打造 RENITY ARTEMIS 即時定位追蹤管理系統。隨著物聯網應用逐漸落實推展，相對應的裝置與產品無所不在，而在物聯網的使用情境中，RTLS(Real-time Location System)室內定位系統為現在場域管理所重視的關鍵技術，它所能縮減的人事成本及能增加的管理效率已被各產業所證實。RTLS室內定位能填補GPS所無法穿透的室內場域，並達到更為精準的定位效果。安勤科技推出RENITY ARTEMIS即時定位追蹤管理系統解決方案，採用地理資訊專家吉普司科技的追蹤與定位技術，用以幫助各場域的客戶提高管理效率、降低管理成本。

安勤為Intel®物聯網解決方案聯盟(Intel® Internet of Things Solutions Alliance)會員之一，為專業嵌入式工業電腦製造商，致力於提供完整的智慧零售、智慧醫療、智慧製造、智慧交通與嵌入式解決方案。

安勤指出，ARTEMIS因結合了UWB無線通信技術穩定且精準的特性配合TDOA演算法擁有30公分精準定位與即時追蹤的能力，與此同時UWB使用3.1GHz~10.6GHz的RF頻段，避免與一般2.4GHz以下的頻段產生干擾。且頻譜密度(PSD)低於自然電波雜訊，脈波訊號難以被檢測出來。隨時追蹤人員、定位資產，使管理人員可以即時優化資源分配。

配合地理圖資與TDOA演算法，ARTEMIS具備了電子圍籬能力，不用在現場作業、布置，只需在系統上自行規劃出範圍，便能精準的使用訊號對範圍作出區隔，並指定權限給各標籤、限制各標籤的進出；除了能避免沒有權限的人員進出危險區域造成危險，也能避免物品的遺失或失竊。

RENITY ARTEMIS的各項功能在各場域皆有適合的應用。像是一間大型紡織廠的布車會有上千台，往往工作人員會耗費大量的時間在尋找指定布車，且布車偶爾會有遺失等狀況發生，而使用本方案的定位系統能快速找到布車位置，大幅降低工作人員尋找布車的時間。規劃電子圍籬範圍也能避免布車離開指定場域，降低遺失的機會。而使用在醫院可以通過電子圍籬規劃各個診間與病房，病人不會因此進入危險區域，降低危險發生的風險，降低醫護人員的管理壓力。此外，通過API整合現有的系統加上通知按鈕，能在避免病人發出警訊時能即時透過攝影機視覺確認病人狀態，縮短警告通知的過程，增加醫護人員反應、處理的時間。

安勤強調，此產品為台灣製造，會堅持台灣製作的原因，除了嚴格把關產品的品質，也代表台灣一直以來在世界科技產業的前端的證明。不需依賴國外廠商，本身就具備強大的研發、設計及生產能力。