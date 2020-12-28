快訊

境外移入+5！ 陳時中下午2時公布英航班檢驗結果

2020年「40間熄燈名餐廳」總盤點！半世紀老店只能成回憶

安勤攜手吉普司 打造即時定位追蹤管理系統

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦廠安勤（3479）近期宣布，攜手吉普司科技打造 RENITY ARTEMIS 即時定位追蹤管理系統。隨著物聯網應用逐漸落實推展，相對應的裝置與產品無所不在，而在物聯網的使用情境中，RTLS(Real-time Location System)室內定位系統為現在場域管理所重視的關鍵技術，它所能縮減的人事成本及能增加的管理效率已被各產業所證實。RTLS室內定位能填補GPS所無法穿透的室內場域，並達到更為精準的定位效果。安勤科技推出RENITY ARTEMIS即時定位追蹤管理系統解決方案，採用地理資訊專家吉普司科技的追蹤與定位技術，用以幫助各場域的客戶提高管理效率、降低管理成本。

安勤為Intel®物聯網解決方案聯盟(Intel® Internet of Things Solutions Alliance)會員之一，為專業嵌入式工業電腦製造商，致力於提供完整的智慧零售、智慧醫療、智慧製造、智慧交通與嵌入式解決方案。

安勤指出，ARTEMIS因結合了UWB無線通信技術穩定且精準的特性配合TDOA演算法擁有30公分精準定位與即時追蹤的能力，與此同時UWB使用3.1GHz~10.6GHz的RF頻段，避免與一般2.4GHz以下的頻段產生干擾。且頻譜密度(PSD)低於自然電波雜訊，脈波訊號難以被檢測出來。隨時追蹤人員、定位資產，使管理人員可以即時優化資源分配。

配合地理圖資與TDOA演算法，ARTEMIS具備了電子圍籬能力，不用在現場作業、布置，只需在系統上自行規劃出範圍，便能精準的使用訊號對範圍作出區隔，並指定權限給各標籤、限制各標籤的進出；除了能避免沒有權限的人員進出危險區域造成危險，也能避免物品的遺失或失竊。

RENITY ARTEMIS的各項功能在各場域皆有適合的應用。像是一間大型紡織廠的布車會有上千台，往往工作人員會耗費大量的時間在尋找指定布車，且布車偶爾會有遺失等狀況發生，而使用本方案的定位系統能快速找到布車位置，大幅降低工作人員尋找布車的時間。規劃電子圍籬範圍也能避免布車離開指定場域，降低遺失的機會。而使用在醫院可以通過電子圍籬規劃各個診間與病房，病人不會因此進入危險區域，降低危險發生的風險，降低醫護人員的管理壓力。此外，通過API整合現有的系統加上通知按鈕，能在避免病人發出警訊時能即時透過攝影機視覺確認病人狀態，縮短警告通知的過程，增加醫護人員反應、處理的時間。

安勤強調，此產品為台灣製造，會堅持台灣製作的原因，除了嚴格把關產品的品質，也代表台灣一直以來在世界科技產業的前端的證明。不需依賴國外廠商，本身就具備強大的研發、設計及生產能力。

醫護人員 物聯網 4G

延伸閱讀

科技辦案／物聯網布5防線 揪山老鼠

在地報社新聞難曝光 谷歌演算法作祟

就市論勢／WiFi 6、物聯網 話題熱

Intel推出代號Maple Ridge控制晶片 讓更多裝置使用Tunderbolt 4連接埠

相關新聞

台積電加碼投資台灣 王美花承諾電力預估會搭配產業

「護國神山」台積電（2330）加碼投資台灣，除了興建中的3奈米廠，2奈米廠也將落腳竹科，外傳台積電也將在高雄設置1奈米、...

傳台積電高雄設廠 王美花：非常歡迎

外傳台積電（2330）將在高雄設置1奈米、埃米晶圓廠。經濟部長王美花受訪表示非常歡迎，並說台積電有提到持續要趕快把2奈米...

安勤攜手吉普司 打造即時定位追蹤管理系統

工業電腦廠安勤（3479）近期宣布，攜手吉普司科技打造 RENITY ARTEMIS 即時定位追蹤管理系統。隨著物聯網應...

三星新品齊發 供應鏈樂

三星明年度首款旗艦機Galaxy S21傳出可望提前在下月推出，相關規格、售價傳言不斷，近來傳出S21將可支援三星的智慧...

台積電傳赴高設廠 官員：水電地不是問題

台積電傳出要前進高雄市設廠，高雄市副市長羅達生強調，產業的水、電、土地甚至人力「都不成問題」，高市府也具備既有的封測、化...

台積加速布局 傳在高雄部署「埃米世代」

為朝半導體製造的1奈米甚至埃米（0.1奈米）世代超前部署，據高雄市府知情官員透露，台積電正為2奈米之後的先進製程持續覓地...

電動車時代來臨 汽車產業鏈華麗變身

電動車時代來臨，汽車零組件廠躋身「電子業」之列，業界指出，過去被視為傳統製造業的汽車工業，隨著未來兩年內全球將迎來全智能...

鴻海尾牙大獎 抽百萬納智捷

鴻海集團衝刺電動車商機，與關鍵合作夥伴裕隆集團除合資成立鴻華先進外，為展現雙方友好，據悉，鴻海明年2月辦的線上嘉年華，也...

鴻海電動車聯盟 帝寶助陣

鴻海集團電動車布局再添盟友，旗下鴻華先進昨（27）日宣布，攜手全球車燈製造大廠帝寶工業，雙方已規劃多款電動車的車燈研發設...

聯發科 奪回LG電視大單

聯發科衝刺5G手機晶片報捷之際，在電視晶片業務也傳出好消息，從勁敵瑞昱手中奪回全球第二大電視品牌南韓LG電視大單，搶搭此...

NOR供不應求 後段封測廠受惠大

全球編碼型快閃記憶體（NOR Flash）龍頭華邦產品供不應求、價格逐季漲到明年第3季，其主力封測協力廠華東受惠最大。隨...

徐秀蘭專訪（一）／環球晶拚全球化 升級服務

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭表示，疫情加快推動數位化裝置到達民眾這「最後一哩路」的速度，包括WiFi相關設...

熱門新聞

鴻海攜手帝寶工業 壯大MIH電動車聯盟

趕搭上鴻海的電動車列車 帝寶簽約加入聯盟

非蘋陣營靠攏 聯發科大滿單

台積加速布局 傳在高雄部署「埃米世代」

NOR大缺貨 華邦將漲價三成

老屋重生可搭「特快車」 地主若有這觀念註定要失敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。