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蘋果三策略 創造獨立生態圈
蘋果旗下穿戴式裝置Apple Watch正全力朝向獨立成熟的終端產品邁進，目前蘋果正積極透過增加硬體新功能、豐富OS系統以及強化健康管理等三大策略，藉此添增Apple Watch的獨立性。
近年Apple Watch功能不斷推陳出新，從最初期心跳與脈搏量測、心電圖到今年導入的血氧濃度偵測，每次新功能都是針對個人健康管理。而蘋果未來計畫再導入指紋辨識及相機，加上WatchOS更新日益頻繁，均顯示出蘋果期望Apple Watch能創造出自己的生態圈。
Apple Watch先前許多功能都須跟iPhone綁在一起才能實現，讓不少沒有使用iPhone的用戶感到不便，因此目前WatchOS正積極朝向獨立的系統功能，吸引更多買氣。
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