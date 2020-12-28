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Apple Watch新設計 台鏈利多

經濟日報 / 記者陳昱翔╱台北報導
圖／經濟日報提供
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蘋果Apple Watch有望出現重大規格突破。外電披露，蘋果近期申請二項Apple Watch專利，分別是在螢幕下導入鏡頭以及在表冠上加入指紋辨識技術，希望在未來Apple Watch導入拍照與指紋辨識等新功能，刺激銷量。市場預料，鏡頭廠玉晶光、組裝廠仁寶將是新功能受惠廠。

法人指出，蘋果對Apple Watch投入的研發與日俱增，當愈來愈多新功能加入後，也意味著台系零組件廠有更多訂單機會。Apple Watch今年全年銷售量預估約4,000萬支，明年銷售量預期將持續增長，整體商機相當龐大，若能再加入新功能，對零組件廠是一大利多。

向來精準追蹤蘋果專利的Patenly Apple網站披露，蘋果已向美國專利商標局申請Apple Watch新專利，專利中清楚描述蘋果擬Touch ID整合到Apple Watch的側邊按鈕，同時也描述將在螢幕下導入一顆鏡頭及一個閃光燈，而且只在需要時才會從外部看到。

針對外電消息，國內供應鏈均不置評。業界人士指出，從技術角度來說，導入這二項新功能對蘋果並不困難，但如何進一步壓低成本，讓Apple Watch終端售價不會比現在高出太多，才是蘋果未來要積極克服的課題。

業界人士分析，由於Apple Watch設計空間有限，因此不太可能像iPhone一樣導入高階的多鏡頭模組，應是採用較中階的鏡頭模組，一方面除了體積較小之外，另一方面也可以降低成本，讓終端價格更具競爭力，因此玉晶光最有機會拿下鏡頭訂單。

根據市場研究機構Counterpoint Research指出，蘋果Apple Watch今年上半年穩坐市場龍頭寶座，該產品的銷售額更占全球智慧手表總銷售額51.4%，其次為Garmin，占整體9.4%，第三名則是華為，占比約8.3%。

此外，蘋果今年推出Apple Watch Series 6，首度導入血氧量測功能，成功帶動銷售表現優於市場預期，甚至一度出現缺貨狀況，並且向零組件廠緊急追單，因此市場估計蘋果Apple Watch今年全年的市占率以及銷售總額很有機會進一步擴大。

Apple Apple Watch 蘋果

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