NOR大缺貨 華邦將漲價三成

編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市況供不應求，華邦、旺宏忙翻天。龍頭華邦明年首季漲價7%至10%之後，由於客戶備貨積極，有意於明年第2、3季再各漲價10%，等於未來三季累計漲幅將超過三成。供應鏈傳出，華邦全產能生產仍無法滿足所有客戶需求，已暫停承接新訂單。

法人指出，先前面板報價率先出現價量俱揚走勢，面板雙虎友達、群創不約而同調升價格，迎接市場熱潮。隨著華邦在記憶體領域傳出價格連漲三季的訊息，意味「雙D（面板、記憶體）」市場再度同時迎接市場大好、供不應求盛況。

由於雙D產品是各大電子產品必備的關鍵元件，隨著兩大零組件同步出現缺貨、報價大漲走勢，牽動下游手機、筆電等終端裝置出貨，相關品牌廠備貨與反映成本能力受考驗。

華邦向來不對訂單與價格置評，強調明年NOR Flash市況樂觀，客戶需求持續暢旺，市場供給仍吃緊。不過，「華邦報價逐季漲至第3季、暫停接新單」的消息已在業界傳開，買盤大舉卡位，上周五（25日）股價一度攻上近三年來新高價27.05元，終場漲0.9元、收26.7元。

業界人士指出，促成此波NOR Flash暴紅，主要與供需失衡有關。供給方面，由於中芯遭美方列入貿易黑名單，使得以中芯為主要投片廠的大陸NOR晶片大廠兆易創新產出同步受阻，導致供給減少。

需求方面，蘋果今年iPhone 12系列新機首次全系列機種搭載OLED螢幕，必須外掛NOR晶片，隨著iPhone 12系列銷售屢傳佳績，尤其大尺寸的Pro、Pro Max款熱賣，推升華邦NOR晶片出貨同步大增。

另一方面，蘋果發表全新耳罩式真無線藍牙耳機（TWS）AirPods Max，儘管要價不斐，但買氣意外強勁且全球大缺貨，現在下單至少要等12至15周才能取貨，據傳蘋果已追加晶片及零組件訂單全力趕貨，華邦電供應AirPods Max所需的NOR晶片，再次搶搭蘋果新品熱潮。

法人指出，近年TWS市場需求大爆發，蘋果，索尼、BOSE、Beats及三星、華為等，都推出自家TWS耳機，每支TWS都需搭載NOR晶片協助運算，大幅提升市場對NOR晶片的需求。

華邦是全球NOR晶片龍頭，根據市場研究機構WebFeet Research報告，華邦去年在NOR相關晶片營收市場份額高達22.8％；去年快閃記憶體總出貨量逾30億顆，出貨量全球占有率更衝上27.3％。