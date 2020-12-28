聯發科衝網通 旗下絡達收購九暘

聯發科昨（27）日公告，旗下絡達將以每股22元，總計約1.5億元，收購乙太網路收發器與交換器晶片設計商九暘全數股權，衝刺網通相關布局。

聯發科今年頻頻出手發動併購，在此之前，透過旗下立錡斥資8,500萬美元收購英特爾旗下Enpirion電源管理晶片產品線，日前則透過絡達，收購另一網通晶片廠亞信二成股權，成為亞信最大股東。昨天絡達收購九暘，是聯發科今年以來第三起併購案。

聯發科表示，此次合併的綜效，為擴展寬頻通訊市場，進一步提高市場的競爭力。法人認為，聯發科近期密集透過絡達出手併購，重點都在網通相關領域，凸顯公司高度重視相關業務。

九暘昨天同步公告，董事會決議與絡達簽署股份轉換契約，絡達將以每股22元，收購九暘全數股權，以九暘上周五（25日）收盤價19元計算，溢價幅度近15.8%，雙方股份轉換基準日暫定為2021年4月30日，待九暘股東會通過，並完成相關法定程序後，九暘將終止上櫃，成為絡達百分百持股子公司。依據九暘現今股本6.85億元推算，聯發科此次併購共斥資1.5 億元。