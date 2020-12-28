NOR供不應求 後段封測廠受惠大

全球編碼型快閃記憶體（NOR Flash）龍頭華邦產品供不應求、價格逐季漲到明年第3季，其主力封測協力廠華東受惠最大。隨著記憶體晶片市況復甦，法人看好，力成、華泰等後段封測業者接單也將同步勁揚。

華邦、華東同屬華新麗華集團，華邦主司記憶體晶片製造，並將相關晶片交由華東封測。近期華新麗華集團年底作帳行情燒，法人認為，華邦、華東都是華新麗華重要電子業布局成員，也是台股人氣焦點，隨著華邦、華東持續繳出佳績，有助集團作帳行情延續，推升台股多頭動能，讓大盤亮麗封關。

華東近期營運隨市況揚升而明顯走揚，第3季稅後純益2.07億元，較第2季大增1.3倍，每股純益0.42元。由於第3季獲利明顯跳升，帶動華東前三季毛利率由去年同期負3.06%轉為正4.09%，稅後純益1.64億元，較去年同期大增逾25倍，每股純益0.33元。

華東認為，本季業績可望維持第3季高檔水準，由於記憶體市場報價不錯，過往客戶習慣砍封測價的狀況，今年明顯轉弱，砍價力道沒有以往大。未來該公司將持續鎖定記憶體封測，及布局特殊型記憶體封測市場，同時與策略客戶保持長期穩定的合作關係。

力成也看好記憶體市況走強對公司的挹注，預期第4季營收表現可望優於第3季。其中，邏輯IC將持續成長、擔當成長動能主力，Flash則將略優於第3季水準，DRAM方面，則預期持平第3季表現。

華泰方面，該公司今年第3季轉虧為盈，市場傳出拿下索尼PS 5遊戲機訂單，主要為PS 5的固態硬碟（SSD）封裝廠。