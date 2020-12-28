聯發科 奪回LG電視大單

聯發科衝刺5G手機晶片報捷之際，在電視晶片業務也傳出好消息，從勁敵瑞昱手中奪回全球第二大電視品牌南韓LG電視大單，搶搭此波宅經濟終端應用商機。聯發科、瑞昱現為台灣最大與第三大IC設計廠，兩大廠在電視晶片市場搶客戶，「一哥與三哥搶單大戰」，炒熱市場話題。

聯發科昨（27）日不回應市場傳聞。法人指出，今年聯發科在WiFi 6的應用，於PC、網通、GPON 、8K電視等，已獲得數款高階寬頻、路由器與消費性電子裝置採用，並跨足筆電市場，加上明年網通設備大廠對於5G基礎建設、光纖設備等強力布建，皆有利聯發科產品出貨，帶動聯發科2021年呈現全面性成長。

聯發科長期位居全球電視晶片市占龍頭。根據聯發科官方網站介紹，目前全球有約20億台電視搭載聯發科的晶片。供應鏈指出，聯發科在二、三年前失去LG電視訂單之後，再次重新從瑞昱手中奪回LG電視大單，並以4K主流產品為主，相較高階的8K，出貨規模相對大，且在耗費的人力支援都一樣的狀況下，相關利潤也高出不少。

受惠於疫情帶來的宅經濟商機，全球電視市場出貨激增。市調機構TrendForce統計，今年第3季全球電視出貨量為6,205萬台，季增38.8％，一掃上半年出貨量衰退的陰霾，預估本季全球電視出貨量將較上季再成長4％、上看6,453萬台，進一步推升全年出貨量至2億1,609萬台。

在第3季品牌市占排名當中，三星當季出貨1,420萬台居冠，LG為794萬台緊追在後排名第二。儘管年底旺季備貨需求已過，不過受疫情二次爆發、各國續推財政刺激政策，加上宅經濟持續延燒，電視品牌廠備貨需求仍強，聯發科此時奪回LG電視大單，對營運也是一大助攻之力。