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非蘋陣營降價 把餅做大

經濟日報 / 記者何佩儒╱台北報導

蘋果有意讓Apple Watch成為更獨立的產品線並擴大生態圈，非蘋陣營對智慧手表等穿戴裝置也相當重視。目前非蘋陣營包括三星、華為、OPPO、小米、realme，專業穿戴廠Garmin、Fitbit等都已推出多款智慧手表，隨相關技術成熟，平均單價（ASP）下降，期降低消費者入手門檻，一起把餅做大。

受惠新冠肺炎疫情， 人們對健康監測更為重視，帶動智慧穿戴持續成長。目前非蘋廠商推出的智慧手表大多以運動、健康監測為主，除了計步，運動模式可以符合各種室內外運動情境，進行運動管理。

在健康監測方面，目前基本的心率、睡眠以外，也逐步朝血氧濃度、壓力指數等邁進。雖然各廠也朝更多的監測包括心電圖、血壓等技術開發，但因涉及醫療項目，在各國將面臨更多法規門檻，因此目前仍以衝刺銷量，提供高性價比的產品為主。

Garmin表示，因消費者更重視運動與健康，帶動智慧穿戴產品需求大幅成長，Garmin第3季營收創下金融海嘯以來單季新高，由於產品價格更趨於平價，持續看好智慧手表的市場動能。

另外，穿戴裝置的訂閱服務，包括蘋果的Fitness +、亞馬遜的Halo 、Fitbit的Fitbit Premium等健康與健身服務，也將帶動智慧穿戴裝置的需求。

根據市調機構IDC統計，今年上半年全球經濟受到疫情影響，儘管手機銷售受衝擊，穿戴裝置則維持穩定需求。下半年除了延續上半年趨勢，新款智慧手表、智慧手環、耳機的推出更帶動買氣，預計全年穿戴裝置有望達到3.96億部的出貨量，年增14.5%，其中，智慧手表出貨量約9,140萬支，占比23.1%。預估未來五年整體智慧穿戴的複合成長率為12.4%，2024年出貨量將高達6.3億支。

穿戴裝置 智慧穿戴

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