鴻海電動車聯盟 帝寶助陣

鴻海集團電動車布局再添盟友，旗下鴻華先進昨（27）日宣布，攜手全球車燈製造大廠帝寶工業，雙方已規劃多款電動車的車燈研發設計，預計不久將打造出輕量化、模組化以及更智慧化的車燈產品。

業界看好，隨著帝寶加入，可望帶動更多汽車供應商響應，為鴻海集團的電動車開放平台聯盟MIH增添戰力。

鴻海昨天代鴻華先進公告，與帝寶簽署合作意向書，帝寶正式加入MIH聯盟，透過帝寶在車燈產業累積的創新研發能量，結合MIH電動車開放平台，推動台灣電動車產業發展。

鴻海董事長暨鴻華先進董座劉揚偉表示，帝寶是台灣車燈製造的領導廠商，擁有強大研發實力，在台灣的製造方式也已模組化與彈性化，帝寶加入將能強化MIH聯盟的整體能力。

帝寶董事長謝綉氣指出，帝寶每年投入營收5%的金額進行創新開發，擁有創新產品線及優於同業的開模速度與彈性生產優勢。電動車是未來趨勢，帝寶對電動車發展也已有高度的投入。

帝寶是台灣車燈大廠，原以AM（售後維修市場）業務為主，近年積極擴展OEM業務，同時並看好LED車燈為未來電動車必要零件，帝寶已與車輛研究測試中心共同成立ADB（Adaptive Driving Beam，自適應式智慧頭燈）聯盟，開發ADB智慧車燈，在這一波電動車潮流中取得有利地位。

帝寶加入MIH聯盟，將更深化開發平台的技術底蘊，尤其是帝寶多年來在車輛領域積累許多車燈技術及彈性生產的能量。